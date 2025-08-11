Boom Milan, è fatta per il colpo: trattativa chiusa, che rinforzo per Allegri

In questo mercato estivo il Milan non si ferma più: l’ufficialità del nuovo acquisto dei rossoneri fa gioire i tifosi

Il Milan si sta dimostrando una delle squadre più attive nel calciomercato. L’arrivo del nuovo ds, Igli Tare, ha svoltato completamente lo stallo degli ultimi anni rossoneri. Il ds ha usato il mercato per regalare ad Allegri una squadra completa, che oltre al pallone d’oro, Luka Modric, ha visto l’arrivo di tanti giocatori che hanno prospettive di crescita molto interessanti.

Se per una piena valutazione dovremo lasciar parlare il campo, possiamo già dire che il Milan ha realizzato un mercato di questa portata con grande anticipo rispetto alle concorrenti. Un aspetto che regala ai rossoneri un vantaggio significativo, visto che Allegri potrà già prepararsi con una rosa al completo, o perlomeno con una squadra che si avvicina molto a quella che vedremo in campo. Ancor di più dopo l’ufficialità dell’ultimo acquisto, che va a completare un reparto in cui il Milan era rimasto scoperto.

Milam, ora è ufficiale: il giovane talento si unirà ai rossoneri

Secondo quanto riportato nel suo profilo X da Nico Schira, Zachary Athekame sarà un nuovo giocatore del Milan. Il noto esperto di mercato continua dicendo che l’accordo tra le due parti, Young Boys e Milan, ha trovato un’intesa per una cifra che si aggira intorno ai 9,5 milioni di euro bonus inclusi. Il giocatore firmerà un contratto con i rossoneri fino al 2029, mentre lo Young Boys conserverà una percentuale intorno al 10% sulla futura rivendita.

Il terzino classe 2004 , si inserisce all’interno di quella lunga serie di acquisti mirati ed intelligenti. Il giocatore infatti, oltre a rappresentare una forte prospettiva di crescita, va a rinforzare la fascia destra, rimasta orfana dopo la cessione di Emerson Royal al Flamengo. L’ennesima trovate di Tare che sta regalando ad Allegri la squadra perfetta.