Addio Milan, occhio ancora alla Turchia: due opzioni sul tavolo per il rossonero

Il futuro dell’attaccante del Milan sembra lontano. Si lavora non solo alle entrate ma anche alle uscite, il giocatore può partire.

Il mercato del Milan è in pieno fermento, si lavora in entrata ed in uscita e la società è molto attiva. Non ci sono tantissimi incedibili ma Tare valuta tutte le offerte, insieme ovviamente al tecnico Allegri. Il club attende novità nella trattativa Jashari, vede allontanarsi l’affare Doue mentre vede invece alcuni giocatori in uscita.

Negli ultimi giorni sembra esserci stato un cambiamento di pensiero su Noah Okafor e il Milan potrebbe trattenerlo senza buone offerte a titolo definitivo. Se Okafor può restare diversa è la situazione dell’esterno nigeriano Chukwueze, e il futuro del giocatore potrebbe essere lontano da Milano. Ci sono importanti aggiornamenti sul futuro.

Ultim’ora Chukwueze, il giocatore può partire: il Milan e il club valuta

I colleghi di Calciomercato.com hanno dato aggiornamenti riguardo il futuro di Samu Chukwueze ed occhio quindi al giocatore finito nel mirino del Besiktas. Come riportano i colleghi in questo momento gli agenti del giocatore sono a Istanbul e occhio quindi al club turco ma nelle ultime ore ci sarebbe stato un forte inserimento.

Sul giocatore c’è forte il pressing del Fulham e ora il nigeriano potrebbe approdare in Premier League, proseguono cosi i contatti ed il futuro del giocatore sembra essere lontano da Milano.