Non solo Vlahovic, nome nuovo per l’attacco Milan: che ritorno in Italia!

Il Milan pensa alle prossime mosse sul mercato in entrata. Occhi puntati su Vlahovic, ma non solo: anche un ex Serie A vuole i rossoneri

L’inizio del campionato di Serie A targato 2025/26 è ormai sempre più vicino e tutti i club stanno cercando di arrivare al primo appuntamento della stagione con una rosa completa e competitiva, capace di mantenere i giusti ritmi nel tempo al fine di raggiungere gli obiettivi prestabiliti. Anche il Milan vuole dire la propria in questa nuova annata di calcio, soprattutto dopo le delusioni della passata stagione che costringono il Diavolo a rimanere fuori dai discorsi europei di quest’anno.

L’inversione di tendenza nelle scelte del Milan: i primi colpi messi a segno

Con l’arrivo di Igli Tare nelle vesti di direttore sportivo dei rossoneri, il club sembra aver cambiato rotta. La voglia di ritornare al vertice è alta e per fare ciò è necessario servirsi dei migliori mezzi possibili. Ed ecco che ben presto il Milan ha abbracciato Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, puntando con decisione su chi vanta un palmarès di tutto rispetto e che inoltre ha già fatto bene in rossonero nel passato.

Oltre alla scelta compiuta per quanto riguarda la guida tecnica della squadra, appariva necessario muoversi accuratamente anche sul fronte mercato. La dolorosa cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City ha portato un tesoretto nelle casse del club che ha contribuito a mettere in atto una mini-rivoluzione. L’addio dell’olandese e di un punto di riferimento come Theo Hernandez hanno aperto le porte a Samuele Ricci e a Pervis Estupiñan, che si vanno ad aggiungere ad un campione eterno come Luka Modric. Ma il mercato non è finito qui.

Capitolo attaccante: oltre a Vlahovic, spunta un’altra pista a sorpresa

Un ruolo su cui il Milan cercherà rinforzi in questo ultimo mese di mercato è l’attacco. I rossoneri devono numericamente fronteggiare gli addii di Jovic, il cui contratto non ha visto alcun prolungamento, e Abraham, rientrato alla Roma prima della cessione in Turchia e per far ciò si valutano diverse idee. La scelta primaria rimane Dusan Vlahovic, in uscita dalla Juventus e ben conosciuto da Allegri.

Sono già stati avviati i primi contatti con il club bianconero e con l’entourage del calciatore, che appare molto interessato alla possibilità di trasferirsi in rossonero.

Oltre al serbo, inizia a prendere quota una nuova pista, quella che porta a Patrik Schick. Secondo Alessandro Schiavone, corrispondente del The Sun, l’ex Roma sarebbe fortemente ansioso di unirsi al Milan. Nonostante l’assenza dalle coppe europee, l’appeal del club rimane altissimo e Schick apprezzerebbe molto l’eventuale trasferimento a Milano. Al momento non si registrano contatti tra le parti, ma non si esclude che possano trovare terreno fertile nei prossimi giorni.