Affare Milan-Atalanta: quando si chiude, c’entra il Napoli

L’affare riguarda il Milan e l’Atalanta, con i campioni d’Italia interessati alla questione che cambia così il calciomercato dei rossoneri.

Si tratta di una possibile girandola di centrocampisti e che porta ad una soluzione a sorpresa per i rossoneri che, in questo momento, sono in realtà concentrati per quella che è la situazione legata a Victor Boniface o comunque al sostituto in attacco che va preso, dovesse saltare appunto tutto sul bomber nigeriano.

A centrocampo, con l’uscita di Musah, il Milan deve sistemare un reparto in mezzo al campo che sembrava completo. Il nome di Adrien Rabiot non è da sottovalutare, ma molto dipenderà dalla volontà o meno del calciatore di tagliarsi un ingaggio che, ad oggi, risulta troppo dispendioso per il club rossonero. Ed è per questo che, comprendendo anche il Napoli nell’affare tra Milan e Atalanta, le valutazioni da fare saranno diverse per il Milan.

Calciomercato Milan: affare con l’Atalanta, la situazione

Il Milan può cedere Musah all’Atalanta, ma molto dipenderà da quelli che saranno poi gli stravolgimenti che dovranno comunque permettere al Milan di vedere il proprio reparto in mezzo al campo completarsi. Ma andiamo con ordine.

L’Atalanta cerca un centrocampista e lo stesso potrebbe arrivare nel nome di Musah dal Milan. La ricerca del centrocampista da parte dell’Atalanta nasce dall’idea del Napoli che è tornato alla carica per Marco Brescianini, calciatore che sfumò all’ultimo dopo le visite mediche della passata estate, portandolo alla società orobica.

Se dovesse arrivare al Napoli, allora il Milan vedrebbe l’assalto da parte dell’Atalanta. E a quel punto, il cambio a centrocampo nell’affare tra Atalanta e Milan, passerebbe dal Napoli stesso.

Quando si chiude il colpo a centrocampo per il Milan

Musah potrebbe diventare un nuovo giocatore dell’Atalanta, qualora il Napoli dovesse arrivare su Brescianini che, oltretutto, è un ex rossonero.

Si tratterebbe di una girandola di centrocampisti che porta poi al posto vacante in mezzo al campo per i rossoneri che, stando a quanto informa Matteo Moretto dal canale YouTube di Fabrizio Romano, andrebbero diretti su Rabiot, malgrado la complessità dell’operazione. Allegri stima tantissimo Rabiot, ma occhio anche alla valutazione stessa di Brescianini che, lasciando l’Atalanta, non è da escludere neanche in uno scambio con conguaglio economico in favore del Milan per i cartellini proprio del centrocampista italiano e Yunus Musah.