Allarme Milan, l’Arabia Saudita tenta il perno di Allegri: secondo addio doloroso dopo Reijnders

Dopo l’ottima campagna acquisti, il Milan potrebbe sacrificare uno dei propri perni. L’interesse proveniente dall’Arabia Saudita mette in allarme Max Allegri e la società.

Tra le big italiane, Milan e Napoli se la giocano come squadre più attive nel corso di questa finestra di calciomercato, che terminerà il primo settembre. Azzurri e rossoneri sono le formazioni che hanno ridimensionato maggiormente il proprio organico. Ironia della sorte, per concludere al meglio il proprio operato estivo Manna e Tare sono pronti a darsi battaglia per accaparrarsi Hojlund che, per un’esigenza o per l’altra, è tra gli attaccanti designati dalle due società per mettere il tassello mancante ai rispettivi reparti avanzati. Dopo di che, Conte e Allegri potranno giocarsela in un campionato che promette sorprese.

Milan, il perno di Allegri può partire: sirene arabe per lui

Sia a Milano sia a Napoli, quindi, il calciomercato non sembra essere giunto al termine. Tuttavia, per buona parte delle rispettive rose, non dovrebbero esserci ulteriori ribaltoni. L’organico rossonero, così come quello partenopeo, dovrebbe essere confermato. Qualcosa, però, potrebbe comunque cambiare, specialmente in virtù dei recenti sviluppi. A detta di calciomercato.com, l’Al Ahli avrebbe messo gli occhi su Youssouf Fofana successivamente ai no incassati da Juventus e Monaco per Locatelli e Zakaria.

Nella strategia del club saudita ci sarebbe l’ingaggio di un mediano capace di fare la doppia fase. Gli intermediari della società di Gedda avrebbero avuto contatti con via Aldo Rossi anticipando un’offerta imminente, ricevendo almeno per il momento il no di Tare e Furlani. A Casa Milan, infatti, non sono in programma ulteriori cessioni, specialmente dopo che dai movimenti in uscita si sono incassati oltre 200 milioni di euro, cifra non indifferente dopo la mancata qualificazione alla Champions League che è costata, ad esempio, l’addio di Tijjani Reijnders.

L’Al Ahli su Fofana, il Milan dice no: la situazione attuale

Allo stato attuale, perciò, difficile prevedere un trasferimento sul Golfo da parte di Fofana, che ha ribadito più volte la volontà di rimanere a Milano per contribuire al rilancio del Diavolo. Sentimento corrisposto dalle figure apicali rossonere, per cui l’ex Monaco rimane centrale nel progetto.

Ergo, da segnalare al momento il solo interesse comunicato alla dirigenza, che non intende cedere Fofana, tanto meno a fronte di proposte inferiori o pari ai 25 milioni di euro con cui il Milan lo prelevò nell’estate scorsa dal club del Principato.