Rottura netta con il proprio club, il Milan si inserisce con prepotenza: Allegri riabbraccia il suo beniamino

Massimiliano Allegri sogna il ricongiungimento con uno dei suoi beniamini dai tempi della Juventus. L’ex bianconero, che ha rotto con il proprio club, è tra gli obiettivi del Milan.

Il 2-0 contro il Bari ha segnato l’alba di una nuova era per il Milan. Sensazioni totalmente opposte al finale della scorsa stagione attraversano i pensieri dei tifosi rossoneri, che sono curiosi di sapere come la propria squadra del cuore reagirà dopo un’annata da matita rossa. Il rinnovamento dell’intero ambiente, partito dagli arrivi di Igli Tare e Massimiliano Allegri, ha portato nuova linfa ma soprattutto fiducia, ciò di cui c’era più bisogno nel centro sportivo di Milanello. Ci si prepara così all’esordio in campionato, che il Diavolo vuole aggredire fin da subito per non precludersi qualsiasi tipo di obiettivo stagionale.

Milan, nuovo corso con Allegri: sul mercato il tecnico pensa anche ad un pupillo

L’ultimo tassello al mosaico tirato su dalla dirigenza dovrebbe arrivare in queste ultime settimane. Resta da capire chi sarà l’indiziato a giocarsi il posto con Santiago Gimenez. I profili in lizza per la nuova punta rossonera restano Dusan Vlahovic e Rasmus Hojlund, mentre è da tenere sott’occhio anche Artem Dovbyk. A sorpresa, il Milan potrebbe fare un ultimo colpo anche a centrocampo che, paradossalmente, è il reparto maggiormente cambiato con gli arrivi di Modric, Jashari e Ricci. Questo perchè Max Allegri non ha mai dimenticato uno dei suoi beniamini, Adrien Rabiot.

Il francese era stato tra i nomi più altisonanti ad inizio estate in via Aldo Rossi, salvo poi virare su altri innesti poi arrivati alla corte del tecnico di Livorno. Ora però, la rottura tra l’ex Juventus e il Marsiglia, successiva ad un alterco con Rowe, ha aperto le porte ad un sondaggio che, come riportato da Orazio Accommando di Sport Mediaset, è stato fatto dai rossoneri.

Milan, sondato Rabiot: Allegri ci crede ancora

Le percentuali di fumata bianca, secondo il giornalista, rimangono esigue. Vedremo se lo strappo con De Zerbi sarà così netto da indurre Adrien a cercarsi una nuova squadra. In quel caso, il classe 1995 sarebbe ammiccare al Diavolo, dove ritroverebbe Allegri dopo le tre stagioni trascorse insieme a Torino.

Ad oggi, però, l’incursore transalpino non rappresenta una priorità nè per il Milan nè per l’allenatore. Quest’ultimo, infatti, ha riscoperto Loftus-Cheek come simil-Rabiot nei test in preparazione al campionato. L’inglese, scomparso dai radar sotto le gestioni Fonseca e Conceiçao, vuole il rilancio. Un ritorno sulla scena che, con l’idea di calcio di Max, non può non essere preso in considerazione.