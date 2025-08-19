Pazza idea Milan, pronto lo scambio con la Roma: l’operazione fa felici tutti

Prende piede l’idea di uno scambio alla pari tra il Milan e la Roma. I due club potrebbero presto sedersi allo stesso tavolo per capire i margini dell’operazione che farebbe felici tutti.

Quella contro il Bari è stata la prima prova generale del nuovo Milan di Max Allegri. Vero, l’avversario non era irresistibile. I segnali, come già emerso nei vari test pre campionato, sono comunque incoraggianti. La strada è tracciata e la fiducia all’interno dello spogliatoio e fuori, sugli spalti di “San Siro”, cresce di giorno in giorno. Non resta che attendere l’esordio in campionato. Il conto alla rovescia segna quattro giorni a Milan-Cremonese, in programma sabato sera alle 20.45. L’unica nota lieta della serata di domenica, sfortunatamente, è stata l’uscita dal campo per infortunio da parte di Rafael Leao.

Milan, -4 alla Cremonese: e sul mercato si pensa ad uno scambio con la Roma

Il portoghese ha rimediato un’elongazione al polpaccio destro che lo costringerà a saltare il debutto in Serie A. Allegri, che in questi primi test stagionali aveva impiegato Rafa come prima punta, schiererà a meno di ribaltoni Santi Gimenez nel suo ruolo naturale. Ma, nel frattempo, si continua a cercare un altro numero 9 di peso, un bomber di razza che sappia anche agire da boa, favorendo così i movimenti in avanti dei compagni. L’ultimo nome apparso nella lista di Igli Tare è quello di Artem Dovbyk.

Gli obiettivi primari, in via Aldo Rossi, restano Dusan Vlahovic (bloccato alla Juventus) e Rasmus Hojlund su cui, dopo il ko di Lukaku, si è inserito anche il Napoli. Come rivela “La Gazzetta dello Sport”, l’ucraino della Roma intriga Allegri per le caratteristiche sopra citate. Per di più, l’estate dell’ex Girona è stata ed è ancora vissuta in bilico tra permanenza o addio, specialmente a seguito dell’arrivo di Evan Ferguson.

Milan, idea Dovbyk: Tare punta ad uno scambio

Un’opzione percorribile per l’attaccante capitolino (per cui tuttavia non si segnalano, attualmente, contatti tra le parti) sarebbe quello di uno scambio sulla tratta Milano Roma. Dobvyk potrebbe percorrere l’A1 direzione Lombardia, contrariamente a quanto intrapreso da uno tra Yunus Musah e Davide Bartesaghi, apprezzati da Gasperini.

Già da questa settimana si capirà se l’ipotesi “baratto” è plausibile o meno. In caso di fumata bianca, Allegri vedrebbe esaudita l’ultima richiesta dopo un mercato in cui, tutto sommato, l’allenatore non può rimproverare nulla alla propria dirigenza. I 17 gol stagionali del 2024/2025, preceduti dal titolo di capocannoniere in Liga spagnola con il Girona, rappresentano un biglietto da visita non indifferente per la causa rossonera.