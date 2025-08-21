Allegri stravolge il Milan: deciso il prossimo colpo

È una squadra rossonera che sta cambiando la propria strategia sul campo. Il tecnico toscano pensa ad un modulo differente rispetto a quello iniziale

In casa Milan i programmi si cambiano in corso d’opera. Allegri in un primo momento aveva pensato di improntare la squadra sul 4-3-3 sfruttando anche le caratteristiche di Leao e Pulisic. Una idea che continua a restare nella testa del tecnico toscano, ma il calciomercato sembra aver portato ad una sorta di cambiamento con il 3-5-2 che resta forse la soluzione più semplice per non dover fare i conti con ulteriori interventi importanti.

La partenza di Okafor e l’ormai probabile addio di Chukwueze non vedranno dei sostituti. L’idea del Milan sarebbe quella di ragionare sul 3-5-2 come modulo di riferimento. Per questo motivo il tesoretto destinato ad arrivare da alcune cessione potrebbe essere utilizzato nel reparto difensivo dove servirà almeno uno o due colpi. Ad oggi ci sono quattro centrali. Allegri si augura di poter avere doppioni in ogni reparto e alcune pedine nel pacchetto arretrato dovranno essere prese in questo calciomercato.

Calciomercato Milan: si ritorna su un vecchio obiettivo in difesa?

Per adesso il Milan non ha sciolto i dubbi sul centrale. I rossoneri ad oggi sono concentrati principalmente sull’attaccante e sull’affare Boniface. Poi nei prossimi giorni si inizierà a ragionare su chi puntare in difesa. Il calciomercato estivo potrebbe regalare moltissime occasioni a partire da Raul Asencio, che sembra essere in uscita dal Real Madrid. Ma, vista la situazione, il club di via Aldo Rossi è pronto a valutare anche altri profili.

Uno di questi è Antonio Silva. Il Benfica non vorrebbe privarsi del proprio difensore, ma davanti ad una proposta di 25-30 milioni di euro la situazione potrebbe cambiare. Da parte del centrale la massima disponibilità a trasferirsi al Milan in questo calciomercato e Mendes come procuratore rappresenta una carta in più in favore dei rossoneri. Naturalmente per adesso si tratta di una ipotesi visto che non ci sono contatti diretti.

Ad oggi il Milan non ha sondato il terreno per i difensori. Antonio Silva resta una opportunità di calciomercato per i rossoneri da approfondire nel corso dei prossimi giorni. Vedremo se Tare deciderà di puntare sul portoghese e naturalmente il cambio modulo potrebbe dare una sorta di conferma su come il prossimo colpo sarà il difensore.

Antonio Silva è un difensore giovane e di prospettiva. Il Milan potrebbe decidere di puntare su di lui nel corso di questo calciomercato per andare a rinforzare il reparto arretrato. Al momento si tratta di una ipotesi visto che prima bisognerà capire se Allegri deciderà davvero di cambiare modulo.

Con il passaggio ad una difesa a 3, servirà al Milan almeno un centrale e il nome di Antonio Silva è da tenere in considerazione. Se poi il Benfica dovesse aprire al prestito, i rossoneri sono pronti a chiudere una doppia operazione con Raul Asencio che potrebbe rappresentare il secondo profilo per il club di via Aldo Rossi.