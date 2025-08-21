Milan: Tare scatenato, 35 mln per il nuovo centrale titolare

I rossoneri vogliono essere protagonisti in questa fase finale di calciomercato. E potrebbero prendere un centrale di assoluto livello

Il Milan si vuole prendere la scena in questa fase finale di calciomercato. Dopo una lunga fase di stand-by a causa anche di uscite non avvenute, i rossoneri hanno deciso di accelerare su diverse trattative. La scelta di puntare forte su Boniface conferma la volontà del club di via Aldo Rossi di rinforzare l’attacco sin da subito senza attendere il via libera di Hojlund o di Vlahovic. Ma la sensazione è che il lavoro non sia assolutamente finito qui.

Secondo le ultime informazioni, la strategia del Milan sembra confermare una sorta di ritorno al 3-5-2 e non al 4-3-3 almeno come schema iniziale. Una scelta che potrebbe portare i rossoneri a non cercare gli eredi di Chukwueze e Okafor in questa fase finale di calciomercato, ma concentrare le proprie attenzioni su un centrale e un esterno sinistro in caso di mancata conferma di Bartesaghi.

Calciomercato Milan: blitz in Spagna, arriva il centrale

Gabbia, Pavlovic, de Winter e Tomori rappresentano una garanzia per il Milan. Ma il possibile passaggio al 3-5-2 costringe i rossoneri di andare a prendere almeno un centrale. I numeri parlano anche di due difensori per dare ad Allegri un doppione per ruolo. Ma alla fine si potrebbe optare anche di restare con cinque elementi nel reparto arretrato e puntare magari su qualche giovane per andare a completare il pacchetto.

Di certo, in caso di passaggio al 3-5-2, il Milan un difensore centrale lo dovrà prendere e gli occhi presto potrebbero essere puntati in Spagna e, precisamente, al Real Madrid. Secondo le informazioni di Defensa Central, i Blancos ha fissato il prezzo di Raul Asencio intorno ai 35 milioni di euro. Non una cifra altissima considerando che stiamo parlando di un classe 2003 e i rossoneri un pensiero in questa fase di calciomercato lo potrebbe fare.

Il Real Madrid non sembra intenzionato a puntare su Asencio e il giocatore potrebbe aprire ad una cessione nel corso di questo calciomercato per giocare con continuità. Il Milan rappresenta una soluzione da tenere in considerazione anche perché il classe 2003 andrebbe a prendere sin da subito la maglia da titolare con Allegri.

Mercato Milan: Asencio il prossimo colpo?

Boniface è destinato a completare il reparto offensivo senza altre uscite e il tesoretto di alcune cessioni potrebbe essere destinato al reparto arretrato soprattutto con un passaggio della difesa a 3. E il nome di Raul Asensio è da tenere in considerazione per il Milan visto che il Real Madrid non ha intenzione di puntare su di lui.

I rapporti fra le due squadre sono ottimi e per questo motivo il Milan potrebbe andare a prendere Raul Asencio in questo calciomercato per andare a completare la rosa. Al momento non ci sono contatti con il Real Madrid, ma Tare è al lavoro per individuare i giocatori giusti e lo spagnolo è un nome da tenere in considerazione.