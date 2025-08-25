Allegri Tare, spunta la verità sull’incontro: ecco le richieste del tecnico

Dopo la sconfitta in casa Milan si ragiona su cosa fare e come muoversi sul mercato. Emergono intanto interessanti novità.

La sconfitta contro la Cremonese ha fatto molto rumore ed in casa Milan si lavora sul mercato e l’obiettivo è rispondere con decisione alle polemiche delle ultime ore. La società è molto attiva e probabilmente arriveranno rinforzi in ogni reparto, il club ha le idee chiare e nella giornata di ieri Allegri e Tare si sono incontrati ed hanno discusso riguardo su cosa serve davvero al club rossonero.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha sottolineato che nel vertice le parti hanno spiegato il proprio pensiero ed hanno cosi provato a chiarire cosa serve davvero al club rossonero. La priorità è l’attaccante dove il solo Gimenez non basta a reggere le sorti della fase realizzativa rossonera.

Svolta Milan, Allegri ha una priorità

Il tecnico rossonero ha confermato in generale che per tornare in lotta Champions League servono rinforzi nel reparto offensivo, si dice uno ma probabilmente il tecnico ne vorrebbe due. Al momento Harder è quello più vicino mentre al momento non dovrebbero esserci rinforzi per quel che riguarda la fase difensiva.

Insomma quello che si sa è che il calciomercato del Milan sarà rovente in questi ultimi giorni e potrebbero esserci due o più rinforzi sul mercato, con i rumors su Fabbian e Harder e con il sogno Vlahovic nel cassetto.