Boom Milan, affare ai dettagli: in arrivo il colpo per Allegri

Il Milan è molto attivo sul mercato ed è ormai pronto a chiudere un importante acquisto per il calciomercato in entrata.

La sconfitta contro la Cremonese ha fatto molto male al Milan ed ai suoi tifosi e anche per questo la formazione rossonera è molto attiva sul calciomercato. Tare sta scandagliando il mercato per questi ultimi giorni e la priorità è chiudere almeno due o meglio tre colpi; negli ultimi minuti sono arrivate interessanti novità e il colpo si può chiudere a breve.

Il Milan è molto vicino all’attaccante e secondo quanto riporta il giornalista Gianluca Di Marzio la trattativa per arrivare a Conrad Harder è ormai ai dettagli ed il giocatore danese – bomber classe 2005 dello Sporting – è vicinissimo a diventare il nuovo attaccante rossonero. Il giocatore nordico dovrebbe essere il primo di diversi colpi.

Milan Harder, accordo ad un passo

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio l’agente di Harder farà un ultimo passaggio con il suo assistito ma per il Milan è ormai questione di ore e le parti potrebbero presto definire anche il contratto dell’attaccante. Non si parla nuovamente di cifre ma Harder dovrebbe trasferirsi in rossonero per circa 25-26 milioni di euro più bonus.

Ora c’è da chiarire se il mercato rossonero in attacco è finito o meno, c’è il sogno Vlahovic che al momento appare più complicato e poi da chiarire se ci saranno rinforzi in difesa e a centrocampo.