Vlahovic Milan, che mazzata per Allegri: l’affare ora può saltare

Il centravanti Dusan Vlahovic è stato uno dei protagonisti della prima giornata di serie A. E ora per il Milan sono guai seri.

La prima giornata di serie A si concluderà questa sera ed il Milan di Massimiliano Allegri ha cominciato nel peggiore dei modi. Il club rossonero ha debuttato a San Siro contro la Cremonese ed è arrivata un’inattesa quanto clamorosa sconfitta; la rete di Pavlovic non è bastata ed il club milanese ha evidenziato tante lacune. In queste ore in molti sui social si stanno lamentando e richiedono un importante intervento sul calciomercato.

Mercato Milan, ecco cosa serve ai rossoneri

Il Milan è sicuramente una delle squadre più attive in questa fase del calciomercato, sia per le entrate che per le uscite. In queste ore si è parlato di Giovanni Fabbian dal Bologna ma in generale il club potrebbe fare un colpo per ruolo e la società vuole accontentare in tutto e per tutto le idee del tecnico. Solo in attacco c’è qualche problema di troppo.

Nel match contro la Cremonese Allegri ha utilizzato solo Chukwueze come cambio offensivo e la realtà è che forse un solo centravanti non basta. Il Milan è molto vicino all’attaccante danese dello Sporting Lisbona Conrad Harder, giovane talento ma forse un pò acerbo per quello che serve in questo momento alla squadra, un giocatore di esperienza e che già ha giocato in serie A e tutti pensano appunto al nome di Dusan Vlahovic.

La pista Vlahovic è dura, il Milan ora è nei guai seri

Il sogno di Massimiliano Allegri e di gran parte dei tifosi è sicuramente Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus che ieri forse ha cambiato la sua storia in bianconero. Il giocatore ha siglato un bel gol chiudendo cosi la pratica e sancendo probabilmente anche la pace con i colori bianconeri; dopo il gol Dusan ha esultato e gran parte dei tifosi ha acclamato il suo nome e la sua permanenza.

In molti pensavano in un affare a fine mercato tra Juve e Milan per la cessione di Vlahovic ma come riporta la Gazzetta dello Sport all’interno del club bianconero sembrano ora restii a liberarsi del serbo, nonostante il contratto in scadenza tra meno di dodici mesi e i motivi alla base sono due.

Da un lato cedere Vlahovic ad una concorrente Champions non è il massimo in questo momento della stagione e dall’altro la trattativa Kolo Muani è al momento fredda, il giocatore vorrebbe tornare ma il Psg chiede circa 60 milioni ed una cessione a titolo definitivo. Cosi Vlahovic si allontana, una brutta notizia per Allegri dopo il ko contro la Cremonese.