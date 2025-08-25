Vlahovic Milan, che mazzata per Allegri: l’affare ora può saltare

Vlahovic serio

Il centravanti Dusan Vlahovic è stato uno dei protagonisti della prima giornata di serie A. E ora per il Milan sono guai seri.

La prima giornata di serie A si concluderà questa sera ed il Milan di Massimiliano Allegri ha cominciato nel peggiore dei modi. Il club rossonero ha debuttato a San Siro contro la Cremonese ed è arrivata un’inattesa quanto clamorosa sconfitta; la rete di Pavlovic non è bastata ed il club milanese ha evidenziato tante lacune. In queste ore in molti sui social si stanno lamentando e richiedono un importante intervento sul calciomercato.

Mercato Milan, ecco cosa serve ai rossoneri

Il Milan è sicuramente una delle squadre più attive in questa fase del calciomercato, sia per le entrate che per le uscite. In queste ore si è parlato di Giovanni Fabbian dal Bologna ma in generale il club potrebbe fare un colpo per ruolo e la società vuole accontentare in tutto e per tutto le idee del tecnico. Solo in attacco c’è qualche problema di troppo.

Allegri deluso
Mercato Milan, ecco cosa serve ai rossoneri (Lapresse) SpazioMilan

Nel match contro la Cremonese Allegri ha utilizzato solo Chukwueze come cambio offensivo e la realtà è che forse un solo centravanti non basta. Il Milan è molto vicino all’attaccante danese dello Sporting Lisbona Conrad Harder, giovane talento ma forse un pò acerbo per quello che serve in questo momento alla squadra, un giocatore di esperienza e che già ha giocato in serie A e tutti pensano appunto al nome di Dusan Vlahovic.

La pista Vlahovic è dura, il Milan ora è nei guai seri

Il sogno di Massimiliano Allegri e di gran parte dei tifosi è sicuramente Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus che ieri forse ha cambiato la sua storia in bianconero. Il giocatore ha siglato un bel gol chiudendo cosi la pratica e sancendo probabilmente anche la pace con i colori bianconeri; dopo il gol Dusan ha esultato e gran parte dei tifosi ha acclamato il suo nome e la sua permanenza.

Vlahovic Juve
La pista Vlahovic è dura, il Milan ora è nei guai seri (Lapresse) SpazioMilan

In molti pensavano in un affare a fine mercato tra Juve e Milan per la cessione di Vlahovic ma come riporta la Gazzetta dello Sport all’interno del club bianconero sembrano ora restii a liberarsi del serbo, nonostante il contratto in scadenza tra meno di dodici mesi e i motivi alla base sono due.

Da un lato cedere Vlahovic ad una concorrente Champions non è il massimo in questo momento della stagione e dall’altro la trattativa Kolo Muani è al momento fredda, il giocatore vorrebbe tornare ma il Psg chiede circa 60 milioni ed una cessione a titolo definitivo. Cosi Vlahovic si allontana, una brutta notizia per Allegri dopo il ko contro la Cremonese.

