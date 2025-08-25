Mercato Milan, scelto il nuovo centravanti: all-in della dirigenza

Un nuovo nove per Max: il Milan ha scelto il suo bomber, ore decisive per chiudere la trattativa, si attende ora la risposta del club.

La prima giornata di campionato ha portato con sé nubi e fantasmi. La disfatta di San Siro è stata un alert per il popolo rossonero che teme di rivivere una stagione all’insegna del caos, come quella appena trascorsa. Al di là degli iterati problemi in fase difensiva, quello che forse preoccupa maggiormente è l’attacco, privo di un vero e proprio terminale offensivo e senza nessuno capace di accendere la luce.



L’assenza di Leao ha pesato enormemente sull’apporto offensivo dei rossoneri, ma ancora di più ha pesato l’assenza di un vero e proprio centravanti. La prestazione di Santi Gimenez ha fatto rumoreggiare ancora una volta San Siro che chiede a gran voce un numero nove, atteso ormai da tutta l’estate. Ricomincia allora il casting rossonero, tra Vlahovic e Hojlund, e dopo l’illusione Boniface, il Milan valuta ora altri profili.

Tramontata la pista Boniface: il motivo

Accordo trovato, arrivo a Milano e visite mediche programmate. Il matrimonio tra Victor Boniface ed il Milan è saltato sul più bello. Non sono bastate tre visite mediche al nigeriano per convincere i meneghini a puntare su di lui. Dubbi sulle condizioni fisiche, sulla tenuta atletica del giocatore reduce da ben due rotture del crociato.



Il Milan ha così deciso di archiviare la trattativa, chiudere la pista Boniface e virare definitamente su altri profili. L’attaccante ha già fatto rientro in Germania è presto si unirà nuovamente al Leverkusen.

Harder dello Sporting come primo obiettivo

Conrad Harder è il nuovo profilo scelto dalla dirigenza rossonera. Il Milan è pronto a mettere sul piatto un offerta da 27 mln complessivi, 24 di base fissa con tre di bonus, con una percentuale sulla futura rivendita, per assicurarsi le prestazioni del classe 2005, oggi in forza allo Sporting Lisbona.



Harder è visto come il profilo ideale per andare ad occupare il vertice dello scacchiere di Max Allegri, un centravanti giovane, di prospettiva e con tanto potenziale, per certi versi ancora inespresso. Con la maglia dello Sporting ha realizzato 7 gol in 44 gare complessive.

Dopo il primo incontro avvenuto ieri tra la dirigenza e l’agente del giocatore, è previsto oggi oggi un nuovo colloquio per convincere il classe 2005. Con il si dell’attaccante ci si potrà sedere a tavolo con la dirigenza dello Sporting per definire gli ultimi dettagli.