Dall’Inter al Milan: colpo per Allegri, prima offerta ufficiale

Il Milan studia il colpo sulla mediana: il rinforzo arriva proprio dalla serie A. Si discutono cifre e formule dell’operazione

La prima uscita stagionale dei rossoneri ha lasciato più di qualche perplessità. Perplessità che costringono la dirigenza a porsi qualche quesito riguardo l’organico attuale a disposizione di mister Allegri.



Se è pur vero che oltre al campionato e alla coppa Italia, i rossoneri non dovranno disputare nessun altra competizione, l’impressione almeno da questa prima uscita è che manchi qualche tassello per essere competitivi ai vertici di questa serie A. Il discorso centravanti è ormai all’ordine del giorno ma sembra che i rossoneri, dopo il caso Boniface abbiano trovato finalmente l’accordo per Conrad Harder, che andrà a contendersi una maglia con Santi Gimenez per l’attacco rossonero. Un altro reparto da rinforzare però secondo la dirigenza è il centrocampo, un settore che è già cambiato tanto rispetto alla scorsa stagione.

Gli arrivi di Ricci, Jashari e Modric vanno a compensare la vendita monstre di Tijjani Reijnders. Oltre all’olandese hanno salutato anche Warren Bondo e Tommaso Pobega. Ora però la dirigenza meneghina è a lavoro per portare un nuovo rinforzo sulla mediana, e qualcuno magari potrebbe percorrere al contrario il sentiero già percorso da Pobega.

Occhi in casa Bologna: prima offerta per Fabbian

Il Milan è al lavoro per Giovanni Fabbian. Il centrocampista classe 2003 con un passato nelle giovanili dell’Inter è stato individuato come il rinforzo perfetto per il centrocampo rossonero. Il Milan ha presentato una prima offerta al Bologna di 13 mln di parte fissa più di 2 di bonus per arrivare a 15 mln complessivi.

Il Bologna ha dato disponibilità nel trattare la cessione del giocatore, finito in basso nelle gerarchie di Vincenzo Italiano. L’arrivo di Fabbian metterebbe alla porta quasi sicuramente Yunus Musah, che rimane corteggiato dall’Atalanta di Ivan Juric

Futuro impronosticabile da bambino…

Un passato a forti tinte nerazzurre, poi la grande stagione in prestito alla Reggina in serie cadetta nella quale realizza 8 reti in 37 fare fino al trasferimento a titolo definitivo al Bologna. Protagonista, da titolare o a gara in corso, di due stagioni storiche per i felsinei, il futuro di Fabbian potrebbe essere nuovamente a Milano, seppur dall’ altra sponda del naviglio.

Il Milan studia vuole infoltire la mediana con giocatori giovani ma allo stesso tempo navigati. Fabbian è il primo nome.