Annuncio in casa Milan: ritiro ufficiale, il messaggio è da brividi

Negli ultimi minuti un giocatore molto importante nella storia recente del Milan ha fatto un annuncio importante.

Rispetto agli ultimi anni il Milan quest’anno ha cambiato tante cose e non solo allenatore. Novità in tutti i ruoli, curiosità e un Milan rivoluzionato rispetto a quello che solo qualche anno vinceva con Stefano Pioli il diciannovesimo titolo. Sembra passata un’eternità e di quel Milan è rimasto davvero ben poco.

Uno dei giocatori che ha dato tanto per il club rossonero, nonostante le tante difficoltà, è il terzino Alessandro Florenzi, un giocatore molto importante per la Roma, per il Milan ed anche per la Nazionale italiana. Qui nonostante gli infortuni ha comunque collezionato 49 presenze e resterà in ogni caso nella storia della nazionale. Il contratto di Florenzi è scaduto a Giugno ed ora il calciatore ha deciso di dire basta.

Addio Florenzi, l’annuncio lascia i tifosi basiti

Un messaggio struggente quello di Florenzi che con un video ed un lungo messaggio ha deciso di ritirarsi e lasciare definitivamente il mondo dello sport. L’oramai ex terzino ha iniziato cosi: “Grazie di tutto amico mio”, affiancato da emoji di un pallone e del cuore. Un lunghissimo messaggio con Florenzi che nel video gioca con dei bambini e sembra cosi dare un ultimo saluto al calcio:

“Mi hai insegnato ad amare tutti i tifosi, dal primo all’ultimo senza eccezione. Ognuno di voi mi ha spinto a migliorare e ognuno di voi mi ha aiutato a risollevarmi dalle cadute che fanno di questo sport come della vita: vi sono davvero grato”, un video bellissimo e in molti stanno commentando per salutare uno degli ultimi campioni rossoneri.

Con la maglia del Milan Florenzi ha collezionato 77 presenze e 3 reti, il giocatore ha dato cosi un ultimo grande saluto.