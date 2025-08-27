Boom Milan, Allegri può esultare: arriva la svolta sul mercato

Tare prepara l’affondo per il vecchio pallino di Max. I rossoneri vogliono chiudere il prima possibile.

Che la rosa del Milan non sia ancora al completo è chiaro a tutti, ma a far suonare all’impazzata le sirene dell’ “urgono acquisti” è inevitabilmente stata la dolorosa sconfitta contro la Cremonese. I rossoneri si trovano a metà settimana a leccarsi le ferite, ragionando su cosa non ha funzionato e soprattutto dove poter migliorare. A fianco a ciò vi sono le valutazioni legate al mercato; l’arrivo di Harder potrebbe non bastare per completare l’attacco e , a centrocampo, è atteso un altro colpo di livello, con Tare pronto ad affondare per un top.

Milan, primi contatti per arrivare al centrocampista francese

Sono diversi i nomi che la dirigenza rossonera sta seguendo nel tentativo di sferrare gli ultimi colpi in questi ultimi giorni di mercato. Non è certamente un segreto che tra essi vi è anche quello di Adrien Rabiot, giocatore top che gode di grande feeling con mister Max Allegri. Il centrocampista francese sembra essere qualcosa di più di un semplice nome sulla lista, infatti Tare e compagnia hanno posto su di lui la priorità di mercato.

La dirigenza di Via Aldo Rossi ha dato il via ai primi contatti con il Marsiglia per capirne le richieste. I francesi valutano il ragazzo intorno ai 15 milioni, cifra non esagerata e abbastanza realistica, che permette ai rossoneri di studiare un modo per arrivare il più in fretta possibile ad un accordo.

A vantaggio del Milan vi è anche la tanto chiacchierata questione che ha visto coinvolto Rabiot negli ultimi giorni. La “rissa da bar” (definita così da mister Roberto De Zerbi) avvenuta tra lui ed il neoacquisto del Bologna Rowe, ha creato forti frizioni tra il parigino ed il Marsiglia, portando ad una rottura quasi insanabile. Tare punta a sfruttare questa situazione che si è creata per ottenere uno sconto e convincere il giocatore a cambiare aria.

Rabiot – Milan si può! Pronto un importante contratto per il francese

Per convincere il ragazzo, però, bisogna passare da mamma- agente Veronique, osso durissimo con cui trattare è tutt’altro che facile. Il curriculum del giocatore parla per lui, e dunque le richieste contrattuali di Rabiot e del suo agente non sono irrisorie. 5/6 con bonus compresi, questa potrebbe essere la cifra che i rossoneri dovrebbero offrire al ragazzo per convincerlo.

Come detto l’apprezzamento di mister Allegri sulla trattativa è totale, in quanto ritroverebbe un giocatore che alla Juventus con lui ha trovato la sua migliore stagione in assoluto. Il Milan cerca un mister X proprio con queste caratteristiche e l’acquisto di Rabiot risolverebbe diversi grattacapi.