Sono ore roventi in casa rossonera, il Milan studia il triplo colpo: ora è possibile

Il Milan è letteralmente scatenato e proverà a chiudere diversi colpi in entrata in questa fase finale del calciomercato in entrata.

Pochi giorni al termine del calciomercato ed in casa Milan si lavora senza sosta per chiudere più colpi. Il Ds Tare è costantemente al lavoro ed il Milan potrebbe rinforzare la rosa a disposizione di Allegri con tre o quattro elementi di qualità; il debutto contro la Cremonese ha fatto riflettere la dirigenza, specialmente vedendo la differenza rispetto agli altri top club e la società milanese non può assolutamente rischiare di fare un altro anno senza Champions League.

Mercato Milan, la priorità è la punta ma non solo

In primo luogo il Milan cerca una punta ed il profilo più vicino resta quello del centravanti danese dello Sporting Lisbona Conrad Harder, giovane promessa del calcio mondiale ma comunque un giocatore ancora non pronto per San Siro e tutto da svezzare. I tifosi e in fondo anche Allegri sognano l’avvento di Dusan Vlahovic in rossonero ma al momento questa pista appare molto complicata.

La trattativa con lo Sporting è molto vicina alla chiusura, manca poco ed in generale il club lusitano vuole prima sostituire il giocatore e poi dare il via libera alla cessione. Il Milan c’è e valuta quindi questa opportunità ma l’attacco non è l’unico reparto da puntellare e potrebbero esserci altre sorprese, specialmente tra difesa e centrocampo. Occhio agli ultimi rumors.

Addio Jimenez e altri due colpi oltre la punta: il Milan ha le idee chiare

Il terzino spagnolo Jimenez sembra sempre più vicino al Como ed il giocatore potrebbe trasferirsi in prestito con diritto di riscatto. Parliamo di un profilo molto importante e sicuramente va sostituito, il Milan cosi potrebbe acquistare un terzino destro e nel mirino del club rossonero c’è Juanlu, terzino del Siviglia accostato anche al Napoli per diverso tempo.

Lo spagnolo viene valutato circa 20 milioni di euro e vedremo se la società rossonera deciderà di piazzare l’affondo per il terzino o meno, tutto è legato al futuro di Jimenez. A centrocampo poi c’è il reale sogno di Massimiliano Allegri, il centrocampista francese Adrien Rabiot, giocatore ormai in uscita dal Marsiglia di De Zerbi.

Il club francese valuta Rabiot 15 milioni di euro ma non è da escludere l’inserimento nella trattativa di Bennacer, giocatore apprezzato dai francesi. Da valutare però l’ingaggio del centrocampista che chiede circa 5 milioni di euro più bonus e la società sta facendo le sue valutazioni. Mancano ormai 4 giorni alla fine del mercato e vedremo quanti colpi riuscirà a mettere a segno la dirigenza rossonera.