Milan, nuovo scambio per Vlahovic: la Juve vuole chiudere

Il Milan resta su Dusan Vlahovic come primo nome per l’attacco: c’è una nuova idea di scambio con la Juventus

Conrad Harder non basta a Massimiliano Allegri. Dopo la sconfitta contro la Cremonese, il tecnico livornese ha chiesto rinforzi, a partire dall’attacco, dove Santiago Gimenez non sembra proprio convincere l’allenatore e la dirigenza. Occhio, quindi, a un altro innesto di valore e di caratura internazionale e tutte le strade portano a Dusan Vlahovic.

L’estate del serbo è stata decisamente travagliata dopo il mancato rinnovo di contratto con la Juve. L’accordo è saltato ormai diversi mesi fa, ma ancora non c’è una destinazione in grado di far saltare il banco per il centravanti ex Fiorentina – la mancata uscita blocca anche il ritorno di Randal Kolo Muani. Occhio, però, alle evoluzioni relative il Milan.

Vlahovic apre al Milan: sacrificio per chiudere

Mancano ormai pochi giorni alla fine del calciomercato ed è chiaro che Vlahovic sia una precisa richiesta di Allegri, che l’ha già allenato per diverse stagioni a Torino. Lo stipendio da 12 milioni di euro netti a stagione (bonus compresi) ha sempre spaventato, ma la notizia di giornata è che il calciatore apre al Milan ed è disposto a un sacrificio economico importante.

Pur di vestire il rossonero del Diavolo, la punta è pronta a tagliarsi l’ingaggio a 7,5 milioni di euro totali, di cui 6 di parte fissa e 1,5 di bonus. Al Milan firmerebbe comunque un importante quadriennale, che lo legherebbe ancora per diversi anni alla Serie A.

Secondo quanto riporta Tuttosport, l’idea della Juve per appianare le distanze economiche è uno scambio con Alexis Saelemaekers, da giorni nelle idee del club bianconero per via della sua duttilità, che sembra ideale per Tudor. Il Milan, però, è piuttosto freddo rispetto a questa ipotesi e preferirebbe vagliare altre strade.

Nuova idea di scambio

I rossoneri, da par loro, hanno diversi profili che inserirebbero volentieri in uno scambio. Occhio a Chukwueze, che però è in cima alla lista del Fulham e anche a Musah, altro nome che resta in uscita e che è stato vicino al Napoli.

A livello di valutazioni, il profilo del centrocampista sarebbe ideale per trovare l’accordo sui cartellini, visto che il suo valore di mercato è sui 25 milioni di euro. Ricordiamo, però, che l’ex Valencia è vicino all’Atalanta: se dovessero cambiare le cose con i nerazzurri, occhio al suo profilo.