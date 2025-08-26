Milan, si sblocca Rabiot: Allegri ha chiesto un altro big

Adrien Rabiot è una pista sempre più calda per il calciomercato del Milan: la trattativa si sta sbloccando, e occhio a un altro big

Il Milan deve ancora completare la squadra a pochi giorni dalla fine del calciomercato, e i rossoneri potrebbero avere in canna un colpo in grado di alterare le gerarchie per i primi posti in classifica. Adrien Rabiot è passato da semplice idea a opportunità concreta per il club di Milano.

Ci sono novità concrete per il francese dopo la lite nello spogliatoio e la rissa da bar con Rowe, che ha portato il Marsiglia a mettere entrambi fuori rosa e sul mercato. Massimiliano Allegri ha delle richieste ben precise per migliorare la squadra e ha in testa due colpi finali per il club rossonero.

Il Milan insiste per Rabiot: nuovi contatti nelle ultime ore

La sconfitta contro la Cremonese ha lasciato il segno nell’ambiente Milan. I rossoneri non si aspettavano di restare a zero punti con uno degli impegni sulla carta più semplici da affrontare contro una neopromossa. Dopo la contestazione del finale della scorsa stagione, si attendeva subito una reazione forte, ma il club si trova subito ad affrontare importanti critiche.

Domenica si è svolto un vertice tra la dirigenza e Allegri per fare il punto sulla rosa e sui possibili acquisti. L’allenatore ha chiesto altri due colpi, oltre a Conrad Harder, per migliorare la rosa. Uno di questi è proprio Rabiot, con cui ha un ottimo rapporto dopo gli anni alla Juventus.

Il francese è considerato l’elemento ideale per completare il centrocampo e rappresenta un’occasione ghiotta sul calciomercato. Secondo quanto riporta Matteo Moretto, nelle ultime ore ci sono stati contatti concreti per l’arrivo della mezzala. Allo stesso tempo, non è da escludere del tutto che la frattura con il Marsiglia alla fine si ricomponga e l’ex Juve firmi il rinnovo con i francesi.

Allegri ha chiesto anche Vlahovic

L‘incontro con Allegri è servito anche a ribadire che il tecnico livornese vorrebbe una nuova punta titolare. L’allenatore ha chiesto ancora una volta Dusan Vlahovic, ma ci sono pochi margini per concretizzare l’affare.

L’attaccante, infatti, sembra orientato a onorare il contratto con la Juve per poi liberarsi a parametro zero e i costi dell’operazione sembrano un po’ troppo alti per le casse del Milan.