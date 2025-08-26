Milan, attaccante a sorpresa: arriva il nuovo Leao

Il Milan punta un altro attaccante per rinforzare la rosa: il nuovo Leao può arrivare negli ultimi giorni dalla Liga

La prima giornata di Serie A non è facile da digerire per il Milan. I rossoneri hanno perso contro la Cremonese e non hanno tenuto il passo di tutte le altre pretendenti ai primi posti in classifica, incassando anche parole dure da parte di Massimiliano Allegri. Ora bisogna reagire al più presto, ma soprattutto completare la rosa sul calciomercato.

Non è facile, a questo punto, trovare profili adatti alle esigenze del Milan, ma la sensazione è che uno dei reparti a cui bisogna prestare maggiore attenzione è di sicuro l’attacco. La prestazione di Santiago Gimenez è stata giudicata da molti insufficiente e Boniface alla fine non è arrivato per le condizioni del suo ginocchio. Ma occhio a un colpo a sorpresa.

Harder in arrivo e non solo: il punto sull’attacco

Per tutto il pre-campionato, Allegri ha cercato di schierare il Milan con un assetto molto compatto, creando lo spazio per ripartenze molto pericolose. Il ruolo di Rafael Leao è stato essenziale: schierato da falso nove e dispensato da rientri complicati in fase difensiva, il portoghese sembra poter sprigionare tutta la sua velocità e il suo potenziale realizzativo.

Anche per questo, Boniface poteva essere il partner ideale per lui, ma il naufragio dell’affare legato al belga ha aperto le porte dei rossoneri all’arrivo di Conrad Harder. L’attaccante dello Sporting è ormai vicinissimo, ma non convince del tutto i tifosi, che auspicano un ultimo colpo di mercato in quella zona di campo.

Alla fine, i supporters rossoneri potrebbero essere accontentati, visto che sono in aumento i rumors per un altro calciatore simile a Leao. Arriva dalla Spagna.

Lukebakio torna di moda per il Milan

Negli scorsi giorni, erano circolati diversi rumors dalla Spagna che vedevano Dodi Lukebakio tra i possibili obiettivi per il Milan in attacco. Oggi le voci sono aumentate anche in Italia, per cui bisogna tenere d’occhio questa pista.

Si tratta di un attaccante molto veloce, che nasce come esterno offensivo, ma negli ultimi anni si è spostato in zona più centrale. È veloce e bravo nel dribbling, ma ha anche un buon fiuto per il gol.

Il problema principale per l’affare è il prezzo del ragazzo, che supera i 30 milioni di euro. Il Siviglia non lo cederebbe a cuor leggero e questo complica non poco la trattativa.