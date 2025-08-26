Milan o Napoli, la verità su Sanchez: blitz in Spagna

Milan e Napoli sono accostate all’affare Juanlu Sanchez: la verità sull’arrivo del calciatore del Siviglia in Serie A

Un terzino spagnolo è al centro di un intreccio sul calciomercato italiano. Juanlu Sanchez è uno dei nomi in lista per il Napoli, ma i partenopei da settimane non chiudono l’affare e lasciano in stand-by l’esterno, in attesa della svolta finale relativa il suo futuro. Il 22enne abbina grandi qualità fisiche a buoni doti tecniche, motivo per cui Antonio Conte si è interessato a lui.

Deve ancora affinare la continuità di gioco e alcune scelte, ma si tratta di un nome che in prospettiva può fare la differenza nel nostro campionato e le big lo sanno bene. Nelle ultime ore, si è parlato tanto di un inserimento del Milan per anticipare il Napoli: ecco come stanno davvero le cose.

Milan, blitz di Moncada: tutto su Juanlu Sanchez

Geoffrey Moncada è stato protagonista di un blitz in Spagna per assistere alla partita tra Siviglia e Getafe. Inizialmente si pensava che il dirigente dovesse tenere d’occhio Uche, ma in realtà sarebbe un calciatore degli andalusi nel mirino del Milan.

Per questo, in tanti hanno pensato di un inserimento importante del Milan per Juanlu Sanchez negli ultimi giorni di calciomercato. Infatti, si sta parlando parecchio della possibile uscita di uno tra Jimenez e Saelemaekers: per il primo, c’è un’offerta dal Como, il secondo è finito nel mirino della Juve, anche se l’affare sembra difficile per via del gradimento di Massimiliano Allegri.

Il giornalista Matteo Moretto ha fatto il punto della situazione sul terzino e ha chiarito che non c’è stato nessun contatto con gli agenti del calciatore e, al momento, non c’è stato un segnale sul fatto che il Milan possa anticipare il Napoli e chiudere l’affare. Gli affari in ballo sono altri, a partire da Rabiot.

Il Napoli può mollare la presa in extremis

La sensazione è che il Napoli abbia in pugno da tempo Juanlu Sanchez, ma non ha ancora dato il via per portare il calciatore agli ordini di Antonio Conte. I partenopei vogliono riservare la maggior parte del budget restante all’arrivo di Rasmus Hojlund, ma ci sarebbe un altro motivo dietro la rinuncia.

Il Napoli potrebbe scegliere di tenere uno tra Mazzocchi e Zanoli sulla fascia destra per completare al meglio le liste. A questo punto, l’arrivo di Juanlu Sanchez in Serie A, dall’una o dall’altra parte, potrebbe clamorosamente saltare.