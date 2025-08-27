Asse Milan-Chelsea: Allegri vuole un gigante inglese

L’asse tra Milan e Chelsea sembra molto forte a pochi giorni dalla fine del mercato: Allegri ha chiesto un gigante inglese

Non manca affatto tanto al gong finale del calciomercato e il Milan ha ancora diverse operazioni da portare a termine. La priorità resta l’arrivo di un nuovo attaccante, visto che l’affare Conrad Harder è praticamente saltato. Oltre a Dusan Vlahovic, per cui non è ancora arrivata l’accelerazione definitiva, attenzione anche a Christopher Nkunku.

Il fantasista in uscita dal Chelsea è l’ultima grande opzione nel mirino dei rossoneri e ci sono già stati contatti importanti per l’affare. Le sue caratteristiche sono molto diverse da quelle di Vlahovic o di Harder, ma è comunque un’opportunità di grande valore e che evidentemente il Milan non vuole lasciarsi sfuggire.

Il Milan parla con il Chelsea: non c’è solo un affare in ballo

Nkunku piace, a tal punto che l’accordo con il calciatore è già in cantiere ed è pronta anche un’offerta tra i 30 e i 40 milioni per il Chelsea. Attenzione comunque alla concorrenza che potrebbe incidere non poco nella corsa all’attaccante francese, visto che Bayern Monaco, Lipsia e Aston Villa sono da tempo interessate alla seconda punta.

I Blues devono comunque completare diverse operazioni in uscita da qui alla fine del calciomercato e hanno delle limitazioni relative i prestiti, per cui l’affare dovrebbe concludersi preferibilmente a titolo definitivo. Già nelle prossime ore, dovrebbero arrivare delle importanti novità, anche perché il tempo sta scadendo.

È chiaro che l’asse tra Milan e Chelsea sia particolarmente caldo: dopo Pulisic, è arrivato Joao Felix e ora potrebbe essere la volta di Nkunku, ma anche di un nuovo difensore che Allegri ha chiesto con forza.

Allegri aspetta un nuovo difensore entro la fine del mercato

Secondo il giornalista Carlo Pellegatti, il tecnico livornese starebbe insistendo anche per avere un altro centrale dopo le reti subite contro la Cremonese. Anche in questo caso, il Milan potrebbe guardare in casa Chelsea per rinforzare il reparto arretrato.

Tra i nomi in lizza, c’è quello di Tosin Adarabioyo, difensore alto quasi due metri che porterebbe centimetri e fisicità. L’affare comunque non è per nulla facile, visto che Maresca non sembra avere tanta voglia, in questo caso, di privarsi di un elemento che comunque rientra nelle sue rotazioni. Tra le alternative c’è anche Djimsiti dell’Atalanta.