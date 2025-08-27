Nkunku-Milan, nuovi contatti: si sbloccano 2 colpi

Il Milan ha bisogno di un nuovo attaccante e nelle ultime ore ha sondato la pista Nkunku: occhio anche a un altro colpo last minute

La partita contro la Cremonese ha lasciato delle scorie in casa Milan, soprattutto per quanto riguarda la composizione dell’attacco. I rossoneri hanno necessità di rinforzare il reparto con una prima punta, ancor di più dopo il forte rallentamento nella trattativa Conrad Harder. Lo Sporting, infatti, trattiene il ragazzo fino a quando non avrà il sostituto e il tempo stringe.

Tra le opzioni che Igli Tare sta considerando ce n’è anche una piuttosto suggestiva e che porta direttamente in Premier League. A Londra c’è in uscita un calciatore importante come Christopher Nkunku: il francese, dopo due stagioni travagliate, non rientra più nel progetto dei Blues e cerca un’altra big da dove ripartire.

Il Milan pensa a Nkunku: nuovi contatti nelle ultime ore

Il Milan cerca una prima punta e Dusan Vlahovic è il profilo ideale, richiesto da Massimiliano Allegri per completare la rosa. Nonostante l’accelerazione delle ultime ore, persistono delle difficoltà per il centravanti che tra pochi mesi andrà in scadenza di contratto con la Juve, per cui il Milan sta vagliando anche dei piani alternativi.

Tra questi c’è anche Nkunku: secondo quanto riporta Fabrizio Romano, ci sono stati dei contatti nelle ultime ore per vagliare la fattibilità dell’operazione. Il falso nove, quindi, va inserito nella lista del Milan, nonostante tutte le difficoltà del caso. Il fantasista, infatti, è nel mirino anche di Bayern Monaco, Lipsia e Aston Villa, anche se nessuno di questi club ha ancora chiuso.

È evidente che le sue caratteristiche siano molto diverse da quelle di Vlahovic, ma durante il pre-campionato Allegri ha schierato Rafael Leao come attaccante centrale, per cui potrebbe non essere un problema avere un reparto un po’ più leggero.

Manca ancora un centrocampista: c’è Rabiot

Nelle ultime ore, il Milan vuole sbloccare anche un altro affare, quello relativo la mezzala mancina che manca nello scacchiere di Allegri. In cima alla lista c’è Adrien Rabiot, che il tecnico rivorrebbe a sua disposizione anche nell’avventura a Milano.

Il francese ha detto sì, ma manca ancora la quadratura definitiva, anche perché il Marsiglia sta pensando di ricucire lo strappo e rinnovare il contratto dell’ex Juve. Anche in questo caso, il Milan sta sondando piani alternativi, tra cui Giovanni Fabbian.