Asse Milan-Monaco: Tare chiude un doppio colpo

I rossoneri continuano a trattare Dovbyk, ma la pista è davvero molto difficile. Per questo motivo attenzione ad una operazione con il Monaco

Il Milan è molto attivo in questa fase finale di calciomercato. I rossoneri devono andare a completare la rosa in determinati ruoli e in questo momento le priorità sono il centrale e l’attaccante. Ma in via Aldo Rossi non vengono chiuse le porte ad altre operazioni in caso di una occasione. E per questo motivo massima attenzione alla possibilità di un doppio affare con il Monaco. Si è nel campo delle suggestioni e vedremo cosa succederà nel corso delle prossime ore.

Il nome di Embolo resta nella lista del Milan, ma non è da escludere che i rossoneri possano andare su un profilo differente per il ruolo di esterno sinistro. Si tratta di un profilo da tenere sotto osservazione anche in ottica futura e i rossoneri potrebbero ragionare su un tentativo per magari rinforzare la rosa con un calciatore di livello.

Calciomercato Milan: doppio affare con il Monaco, i dettagli

Il Milan lavora per cercare di completare la rosa a disposizione di Allegri. Le priorità in questo momento sono rappresentate da un attaccante e un centrale, ma non sono escluse altre operazioni. I fari principalmente sono puntati sulla fascia sinistra dove Bartesaghi non sembra convincere in maniera definitiva. Per questo motivo il club di via Aldo Rossi potrebbe andare su un altro nome. Un talento già seguito da altre squadre italiane.

L’affare Embolo, dunque, potrebbe non essere l’unico per il Milan con il Monaco. I rossoneri potrebbero ragionare su un profilo come quello di Ouattara. Il classe 2004 è uno dei talenti presenti nel calcio transalpino e con una proposta intorno ai 10 milioni di euro è destinato a lasciare il Principato in questo calciomercato. Per il momento comunque siamo nel campo delle ipotesi e non c’è una trattativa concreta.

Nel corso delle prossime ore, però, la situazione potrebbe cambiare e magari il Milan fare un tentativo per Ouattara in questa fase finale di calciomercato. La priorità di certo resta Embolo se non si dovesse chiudere l’affare Dovbyk. E vedremo se si andrà anche sull’esterno 2004 o si resterà così.

Mercato Milan: Ouattara obiettivo per la fascia?

Ouattara è un nome che piace molto alle big europee anche se per il momento ancora nessuna è andata ad affondare il colpo. Il Monaco spera di poterlo trattenere, ma davanti alle big è davvero molto difficile dire di no. Per questo motivo il Milan rappresenta una soluzione importante soprattutto se dovesse arrivare Embolo.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Vedremo come si svilupperà la situazione nel corso delle prossime ore e se ci potrà essere l’approdo di Ouattara al Milan.