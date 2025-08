Boom Milan, che colpo per Allegri: altro che Vlahovic, svelato il nuovo bomber

Il Milan è pronto ad accontentare le richieste di Massimiliano Allegri e lavora ad un nuovo grande bomber. Ecco le ultime di mercato.

La priorità nel mercato del Milan è senza dubbio acquistare una punta, un giocatore che possa affiancare o alternarsi a Santiago Gimenez, attaccante messicano ma neanche profilo cosi ideale per l’allenatore Massimiliano Allegri. Il club rossonero cosi lavora ad un profilo di primo piano e sta valutando un nome importante per l’attacco, negli ultimi minuti sono arrivati nuovi aggiornamenti e potremmo dire anche abbastanza sorprendenti.

In molti dicevano che Dusan Vlahovic era la prima scelta sia del Milan che di Allegri, ma a quanto pare le cose non starebbero propriamente cosi. Secondo quanto riporta Sky Sport il Milan è pronto a fare più che un tentativo per l’attaccante del Liverpool Darwin Nunez, profilo molto interessante e giocatore accostato anche al Napoli negli ultimi giorni.

Mercato Milan, si lavora a Nunez: affare complicato, ecco le ultime

Come riporta il giornalista Gianluca Di Marzio il Milan ha già parlato con il giocatore e Tare spinge per l’attaccante uruguaiano classe 1999. Un profilo molto interessante ma la trattativa è tutt’altro che semplice, complice anche l’interesse del ricco Al Hilal di Simone Inzaghi, a caccia di un nuovo attaccante. Al momento il club arabo comunque non ha presentato un’offerta per il giocatore.

Non mancano però le alternative ed oltre a Nunez sono caldi i nomi di Vlahovic ovviamente ma anche di Rasmus Hojlund e del giovane talento francese Kalimuendo, apprezzato anche da Nottingham Forrest e Brentford. Insomma Allegri vuole un nuovo attaccante, è svolta in casa Milan.