Milan Vlahovic, l’affare si complica: spuntano due nomi importanti per l’attacco

Dusan Vlahovic è il primo nome sulla lista di Massimiliano Allegri per l’attacco ma la trattativa si preannuncia abbastanza complicata.

Il mercato del Milan potrebbe presto entrare nel vivo con la società rossonera che sta valutando vari nomi per completare la rosa e dare al tecnico Allegri una squadra in grado di competere in primis per il ritorno in Champions ma anche e soprattutto per l’obiettivo scudetto, quella seconda stella che i tifosi recriminano da qualche anno. Il Milan lavora sul mercato e non si vuole fermare, il club ha alcune priorità da sistemare il prima possibile.

Mercato Milan, sono tre le reali priorità del club

Allegri e Tare stanno lavorando in condivisione e il Milan vuole sistemare alcuni ruoli al momento scoperti. Serve un terzino destro e visto le difficoltà per arrivare a Doue il club sta valutando alcune alternative sul mercato, a centrocampo invece il sogno è solo uno e si chiama Jashari, autentica priorità di Tare. Al momento le parti sono distanti, ci sono problematiche e si lavora per trovare la quadra.

Sono ormai settimane che va avanti il tira e molla per Jashari, le parti sono ancora lontane ed occhio anche all’inserimento di altri club. Ma prima di tutto al Milan serve una punta che possa alternarsi o sostituire Santiago Gimenez. Il messicano non è il prototipo di attaccante gradito ad Allegri, l’allenatore vorrebbe in particolare Dusan Vlahovic, giocatore in scadenza con la Juve. Ma occhio anche alle possibili alternative.

Occhio Milan, piacciono due nomi per l’attacco

Il Milan vuole Dusan Vlahovic ma il problema principale non è legato alla Juve. Il club bianconero potrebbe lasciar partire il giocatore ad una cifra consona, ora si parla di 20 milioni di euro ma anche a 15 si potrebbe chiudere e il giocatore è il bomber ideale per Allegri. Il problema riguarda però l’ingaggio con Vlahovic che al momento guadagna 12 milioni annui e che in rossonero dovrebbe letteralmente dimezzarsi il suo ingaggio.

Tutto sta nella decisione del giocatore ma come riporta il Corriere dello Sport occhio anche alle possibili alternative e nelle ultime ore starebbe scalando le gerarchie l’attaccante del Manchester United Rasmus Hojlund, giocatore ormai fuori dai piani del club. I Red Devils sono molto vicini a Sesko del Lipsia e il danese è in uscita, potrebbe arrivare a condizioni favorevoli.

Oltre ad Hojlund da monitorare la situazione di Goncalo Ramos del Psg, attaccante che non è nei piani della formazione di Luis Enrique. Ad Agosto i parigini potrebbero rinforzare la rosa con un nuovo bomber e il Milan attende condizioni favorevoli, occhio quindi al possibile colpo abbastanza a sorpresa.