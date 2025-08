Nuovo assalto Milan, altro che Guela Douè: Tare ha la soluzione giusta per la fascia destra,

Il Milan vira su un nuovo terzino destro, visto lo stallo nell’affare Guela Douè, il cui prezzo del cartellino è ancora distante dalla proposta rossonera. Tare pronto ad un nuovo assalto.

Tante buone impressioni emerse dal campo quante perplessità in merito al calciomercato. Le ultime settimane del Milan, dopo il colpo Estupinan, sono sintetizzabili così. La tournèe tra Asia e Australia hanno messo in luce il buon lavoro fatto da Max Allegri da inizio ritiro. Siamo ancora all’alba della stagione, ma alcuni dei principi del tecnico sembrano già passati. Sorrisi che non si ritrovano, invece, in orbita mercato. La fase di stallo prosegue e nessuna delle trattative perseguite da Igli Tare pare vivere accelerate decisive, a partire dai nomi più caldi “trattenuti” dai rispettivi club: Jashari e Guela Douè.

Milan, momento di impasse per Jashari e Douè: Tare ha il piano B

Lo svizzero è ancora ostaggio del Club Brugge, che anche ieri ha comunicato in maniera implicita la volontà di blindare il centrocampista, malgrado i malumori del diretto interessato. L’allenatore dei belgi, Nicky Hayen, lo ha inserito nella lista UEFA. Segnale di un’operazione definitivamente sfumata? Ancora presto per dirlo. Sta di fatto che Jashari proverà nelle prossime ore un’ultima mossa disperata, andando a colloquio con il patron. Non si sblocca nemmeno l’asse Milano-Strasburgo per Douè. Ecco perchè il Milan ha già in mente un nuovo piano B.

In base a quanto riferito da “La Gazzetta dello Sport”, Igli Tare avrebbe adocchiato Zachary Athekame, terzino destro in forza allo Young Boys. Destino vuole che anche questo obiettivo di mercato provenga dalla Svizzera, con “l’aggiunta” della Danimarca come luogo di nascita e le origini nigeriane. I vertici rossoneri lo apprezzano per atletismo, rapidità e precisione nel passaggio vincente. L’operazione sarebbe più sicuramente più fattibile rispetto a Douè, di due anni più grande e con maggiore esperienza in un campionato di alta fascia.

Milan, idea low cost per la fascia destra: se salta Guela Douè ecco Athekame

La nuova virata nasce dal gap che ancora intercorre tra domanda e offerta dello Strasburgo di almeno otto milioni, differenza tra quanto messo sul piatto da via Aldo Rossi (22 milioni) e la richiesta del club d’Oltralpe (30).

Attualmente la lista di Allegri per quel lato del campo vede il fratello di Desirèe, stella del PSG, ancora nettamente in pole. Ma bisognerà vedere se il Milan sarà disposto o meno ad un ulteriore sforzo, anche in funzione di un possibile ultimo assalto per Jashari.