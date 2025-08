Il Milan rischia la beffa Jashari: assalto estero, c’è anche un’offerta da 45 milioni!

Jashari resta l’obiettivo numero uno del mercato rossonero ma ora il Milan deve fare i conti con una pericolosa concorrenza.

Questa sera non ha preso parte alla partita con i compagni di squadra ed il suo Club Brugge ha perso in campionato. Jashari continua ad essere oggetto del desiderio del mercato del Milan e i tifosi sperano che questa telenovela possa concludersi il prima possibile. Intanto però c’è da registrare una brutta notizia per il club milanese.

Jashari vuole solo il Milan e questa è la premessa, fatta anche dai colleghi di Sky Sport e il giocatore nel weekend parlerà chiaro con la società e proverà nuovamente a spingere. Ora però il Milan deve fare i conti con la concorrenza e c’è il rischio che la trattativa per il giocatore svizzero possa trasformarsi in un’autentica asta.

Mercato Milan, diversi club pronti a tutto per Jashari

Come riporta Sky Sport il Milan è ferma sull’offerta da 33.5 milioni più bonus per Jashari e attende una risposta, si spera positiva dal Club Brugge, che per il momento è fermo sulle proprie idee e continua a chiedere 40 milioni di euro. Il giornalista Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla situazione ed ha svelato cosa sta accadendo in casa rossonera.

Come sottolinea il portale su Jashari ci sono alcuni club inglesi, c’è il Bayer Leverkusen che cerca il sostituto di Xhaka per il centrocampo ed infine c’è anche il Neom, club neo promosso del campionato arabo che ha presentato un’offerta da 45 milioni di euro per il giocatore. Ad ora Jashari vuole solo il Milan, ma occhio alla concorrenza e questi club sono pronti al rilancio anche con il giocatore.