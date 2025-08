Mercato Milan, la suggestione per l’attacco può sfumare subito: tre club su di lui!

Si complica subito la voce che vede il Milan molto interessati all’attaccante. Al momento la trattativa appare molto complicata.

Il Milan dell’accoppiata Allegri e Tare vede i rossoneri molto attivi e lavorare su più fronti. Nonostante ciò va sottolineato le difficoltà del club che sta lavorando su più tavoli ma che vede uno stallo che infastidisce e non poco i tifosi. Le trattative per Doue e Jashari sono al momento molto complicate ma una delle priorità resta l’attacco e la società sta valutando vari nomi che possano fare caso alle idee del club rossonero. E ci sono vari nomi nel mirino.

Vlahovic e non solo, il Milan su più tavoli

Una delle priorità principali in casa Milan resta comunque l’attaccante e il club rossonero ha vari nomi nel mirino. La situazione più attenzionata riguarda il futuro di Dusan Vlahovic, attaccante con un solo anno di contratto e che piace molto ad Allegri, allenatore che lo conosce sicuramente molto bene.

Il club ha vari nomi sul taccuino, alcuni in Italia ed alcuni in giro per l’Europa e negli ultimi anni la società è stata abile a valutare giovani talenti in giro per l’Europa, specialmente nel campionato francese. Uno dei nomi sul taccuino è sicuramente quello di Arnaud Kalimuendo, classe 2002 di proprietà del Rennes, giocatore che piace però a diversi club.

Milan Kalimuendo, arriva la sentenza di Matteo Moretto

Il giovane talento francese con origini congolesi ha fatto molto bene nell’ultimo campionato ed è stato accostato tra le altre cose anche al Milan. Nelle ultime ore il giornalista Matteo Moretto è intervenuto sul canale Youtube del collega Fabrizio Romano ed ha spento gli entusiasmi attorno a questa possibile voce sull’attaccante:

“Kalimuendo nelle ultime ore è stato accostato al Milan ma ad oggi ci risultano Brentford, Villarreal e Nottingham Forrest su di lui abbastanza forti e vedremo se presto ci sarà un’accelerata o meno sul giocatore di una di queste”. Insomma una smentita bella e piena con il giocatore che è finito nel mirino di squadre di Premier League e anche del Villarreal. Al momento l’opzione Milan non risulta.

In ogni caso il Milan dovrà fare qualcosa per quel che riguarda il reparto offensivo dove nel ruolo di centravanti c’è il solo Santiago Gimenez mentre manca un profilo nel ruolo di bomber di scorta. Il mercato è ancora lungo ma il colpo in attacco rischia di sfumare.