Tegola Milan, l’esordio stagionale del big è a forte rischio: i tempi di recupero

L’infortunio del big di Max Allegri tiene col fiato sospeso il Milan. L’esordio in stagione potrebbe essere a rischio. Questi i possibili tempi di recupero del titolarissimo.

È stata una tournèe dalle buone sensazioni quella affrontata dal Milan tra Singapore, Hong Kong e Perth. Le prime indicazioni incoraggianti erano già emerse dall’amichevole con l’Arsenal, in cui Leao e compagni avevano avuto la peggio nei 90 minuti per poi spuntarla ai rigori. I test successivi hanno regalato una pioggia di gol, in cui anche insospettabili come Loftus-Cheek e Okafor hanno trovato gloria timbrando il cartellino. Il Diavolo dovrà quindi ripartire dalle certezze e dagli schemi acquisiti in Oriente, in vista dell’esordio stagionale contro il Bari, sfida valevole per la Coppa Italia in programma il 17 agosto a “San Siro“.

Milan, ottime indicazioni dalla tournèe: ma c’è un lato negativo

Ieri sera il gruppo che è volato in Asia circa due settimane fa è atterrato a Milano e potrà riposarsi per un paio di giorni, come concesso da Allegri. Ritorno a Milanello previsto per lunedì. Da martedì, invece, cominceranno la nuova stagione Santi Gimenez, di ritorno dalle vacanze, e soprattutto Luka Modric, che oltre ai compagni si presenterà anche alla stampa il giorno precedente. Tutte ottime notizie, insomma, per il tecnico rossonero. Anzi, probabilmente l’unico neo riguarda le condizioni di Christian Pulisic, uscito malconcio dal test con il Liverpool.

Nei prossimi giorni sarà valutata l’entità del problema fisico accusato dall’attaccante statunitense. Stando a quanto rivelato da “La Gazzetta dello Sport”, l’ex Chelsea e Borussia Dortmund potrebbe saltare le prossime due amichevoli, in programma il 9 e il 10 agosto, in ordine cronologico, con il Leeds United, neo promossa in Premier, e con i campioni del mondo dei Blues a “Stamford Bridge”. Il numero 11 potrebbe saltare anche il debutto ufficiale 2025/2026 contro i biancorossi? Ancora presto per dirlo, i test medici faranno maggiore chiarezza.

Milan, da valutare le condizioni di Pulisic: le prossime due amichevoli a rischio

Pulisic era uscito anzitempo nella gara contro i Reds, per poi dare forfait nell’ultimo incontro disputato in Australia contro il Perth Glory. Naturalmente Allegri spera di riaverlo il più possibile a disposizione.

Come per i predecessori, Christian rappresenta una delle certezze assolute per Max, la cui qualità può spostare gli equilibri nella corsa ai piani alti, lì dove il Milan vuole tornare al più presto.