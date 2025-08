Boom Milan, il colpo ora è ad un passo: offerta ufficiale, spunta anche il tweet di Romano

Il Milan sembra ormai vicinissimo a chiudere un colpo di mercato e finalmente Massimiliano Allegri avrà il suo famigerato terzino.

Il Milan lavora senza sosta sul mercato ed anche in questo weekend Igli Tare è attivissimo sia in entrata che in uscita. Il club rossonero ha diverse priorità ed ora sembrerebbe davvero vicino a chiudere un importante colpo, il club ha già presentato un’offerta e le parti sarebbero vicinissime all’accordo.

Secondo quanto riporta il giornalista Fabrizio Romano il Milan avrebbe presentato un’offerta per il terzino dello Young Boys Zachary Athekame e le parti ora sarebbero vicine ad un accordo. Il giocatore era nel mirino anche di altri club italiani ed europei ma ora i rossoneri sembrano ben decisi a chiudere la pratica e regalare cosi finalmente il terzino ad Allegri.

Colpo Milan, affare verso la chiusura

Come riporta il giornalista il Milan ha presentato un’offerta da 7 milioni di euro e le parti sono vicine ad un accordo con Athekame che è felicissimo di avere quest’opportunità, il Milan sembra cosi vicino a chiudere il colpo per il terzino, un affare che sarebbe comunque abbastanza low cost.

Mentre le alternative costavano circa 25-30 milioni il Milan ha deciso di spiazzare tutti ed è pronto a chiudere il prima possibile, l’affare Athekame è davvero vicino alla conclusione, i rossoneri sono ad un passo da un nuovo colpo di mercato.