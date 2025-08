Dall’Inter al Milan, lo scippo è senza precedenti: baby talento in rossonero

Il Milan cerca un terzino e nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo. Sarebbe una beffa incredibile per i cugini ed il nome non è utopia.

Il Milan è una delle squadre più attive sul mercato e l’obiettivo è rinforzare la rosa ma sempre guardando ad una linea piuttosto giovane. Il club milanese valuta vari profili ma sempre seguendo le indicazioni di Redbird. Dal terzino destro all’attaccante, il club è consapevole dove rinforzare la rosa e studia varie alternative.

Il sogno per la fascia è Guela Doue, terzino destro dello Strasburgo e fratello della stella del Psg ma il giocatore viene valutato oltre 30 milioni di euro ed al momento l’affare appare ben più che complicato. I francesi chiedono molto e per questo il club rossonero valuta alcune alternative e sta guardando in particolare al campionato svizzero dove Tare sarebbe più che ben informato.

Mercato Milan, occhio a due nomi dalla Svizzera

Nelle ultime ore il Milan è stato accostato al terzino dello Young Boys Athekame ma non è l’unico nome che i rossoneri monitorano e nelle ultime ore avrebbero chiesto informazioni al Lugano per il giovanissimo terzino italiano Mattia Zanotti. Per il giocatore sarebbe un ritorno a Milano visto che il giocatore è cresciuto nelle giovanili dell’Inter ed è stato anche capitano della Primavera nerazzurra.

L’Inter ha ceduto però il giocatore senza recompra (ha una percentuale sulla rivendita) e ora il Milan osserva la sua enorme crescita, il giocatore piace anche in Premier League al Leeds ed ha una valutazione di circa 14-15 milioni di euro. Occhio in chiave terzino destro e Zanotti è uno dei nomi accostati ai rossoneri.