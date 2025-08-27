Il giocatore del Milan dice sì al trasferimento: la trattativa viaggia sui binari della chiusura. L’esubero rossonero resta in Serie A.

Prosegue con grande tenacia e ambizione il lavoro del Milan sul fronte mercato. Igli Tare è all’opera per siglare gli ultimi colpo di questa sessione, così da completare al meglio la rosa a disposizione di mister Massimiliano Allegri. Oltre alle operazioni in entrata, il ds rossonero resta molto attivo anche per quel che riguarda gli affari in uscita. Infatti, in questi giorni la società rossonera sta cercando di sbloccare la partenza di un rossonero, considerato non essenziale per il progetto Milan.

Nuova cessione in arrivo: Milan pronto a incassare 30 milioni

Sta prendendo sempre più slancio la trattativa tra Milan e Atalanta per Yunus Musah. La società bergamasca sta pressando molto per ottenere il duttile centrocampista, che piace molto a Ivan Juric. Nonostante le recenti parole d’amore del giocatore statunitense, il club di Milano sembra aver deciso di ultimare la cessione, ambendo ad incassare una cifra intorno ai 30 milioni di euro.

Il Milan non considera Musah un elemento fondamentale per la rosa, non a caso Allegri lo ha lasciato in panchina per tutti i novanta minuti contro la Cremonese. Inoltre, in quel reparto, Tare sta insistendo per riportare Adrien Rabiot in Italia. Dopo essere stato vicino a Napoli e Nottingham Forest, ora per Musah si è aperta la finestra Atalanta.

La Dea sarebbe pronta a mettere sul tavolo 25 milioni di euro, con il Milan che però ne chiede una cifra sui 30. I contatti tra le parti sono costanti e tutto fa pensare che i club possano presto trovare un punto d’incontro. Intanto, secondo quanto affermato da ‘Calciomercato.com’, il centrocampista ex Valencia avrebbe aperto al trasferimento a Bergamo.

Musah verso l’Atalanta: il Milan insiste per Rabiot

Il Milan vuole maggiore versatilità e dinamismo a centrocampo. Per questo, le scelte della dirigenza rossonera sono ricadute su Adrien Rabiot. Un profilo che Max Allegri conosce molto bene, avendoci lavorato ai tempi della Juventus. Il centrocampista francese, in uscita dal Marsiglia, sembra essere stata una richiesta esplicita dello stesso tecnico di Livorno.

Dal vertice di mercato andato in scena giorni fa in casa rossonera è emerso che Tare dovrebberegalare almeno tre rinforzi ad Allegri: un difensore, una mezzala offensiva e un nuovo bomber. Dopo il non del Bologna per Giovanni Fabbian, ora il Milan si sarebbe focalizzato principalmente su Adrien Rabiot. La società rossonera sta continuando a muovere dei passi concreti per il giocatore ex Juve, con la speranza di abbassare la richiesta da 15 milioni di euro del Marsiglia.

Inoltre, resta da chiarire la questione delle commissioni con la mamma-agente del giocatore e l’ingaggio da proporre al centrocampista: Adrien Rabiot, legato al Marsiglia fino al 2026, guadagna 5 milioni a stagione. In Italia, il francese ha giocato con la Juventus dal 2019 al 2024. In cinque stagioni, ha raccolto 212 presenze e 22 reti, uno Scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa italiana.