Colpaccio Milan, ecco il nuovo difensore: fumata bianca ad un passo

Aumenta la fiducia del Milan per il grande colpo in difesa. L’obiettivo del Diavolo non è mai stato così vicino a vestire la maglia rossonera.

Se è vero che questo è il giorno di Christopher Nkunku, che proprio in questi minuti sta svolgendo le visite mediche, è altrettanto vero che il mercato del Milan non si ferma qui. Oltre all’attaccante francese, i rossoneri vogliono completare la squadra chiudendo per un bomber d’area e per un difensore.

Se per quanto riguarda il centravanti c’è ancora abbastanza incertezza, per il colpo in difesa la strada sembra essere già tracciata. Il Milan ha individuato il profilo perfetto da regalare a Max Allegri, con la trattativa che procede spedita. Il giocatore ha già aperto al trasferimento e l’accordo con il club non sembra difficile da trovare.

Milan, accelerata per Akanji: da risolvere la questione ingaggio

Il Milan vuole accontentare Allegri, portando in rossonero Manuel Akanji del Manchester City, primo nome sulla lista del tecnico livornese. Il centrale svizzero è l’innesto d’esperienza che tanto serve ai rossoneri, per un affare che è tutt’altro che impossibile.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il centrale svizzero ha già aperto al Milan con l’intesa con il City che può essere trovata per una cifra tra i 15 e i 17 milioni di euro. L’unico ostacolo è rappresentato dall’ingaggio elevato percepito da Akanji, che dovrà accettare una riduzione dello stipendio se vuole che il trasferimento si concretizzi.

In casa Milan c’è comunque fiducia sulla buona riuscita dell’affare, con la consapevolezza che bisognerà chiudere quanto prima per evitare che la concorrenza abbia la meglio. Fino a poco fa Akanji sembrava destinato al Galatasaray, con i turchi che avevano trovato l’accordo con il Manchester City ma non con il giocatore.

Ora il Milan sembra aver attuato il sorpasso, ma sarà necessario sferrare l’affondo decisivo. In ogni caso, quello di Akanji non è l’unico profilo preso in considerazione dai rossoneri.

Difesa Milan, se salta Akanji si può virare su Kiwior

Seppur Akanji sia il preferito di Allegri, il Milan non chiude la porta Jakub Kiwior. Il difensore dell’Arsenal, con un passato in Serie A allo Spezia, ha una valutazione più alta rispetto a quella di Akanji, frutto dei cinque anni d’età in meno. Il polacco, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è stato già bloccato dal Porto che ha raggiunto l’accordo con l’Arsenal per circa 26 milioni di euro.

Il trasferimento in Portogallo non è, però, ancora arrivato vista la necessità dei Gunners di trovare prima un sostituto. Fino a quel momento il Milan può ancora pensare ad un sorpasso in extremis. Seppur, come detto, la priorità si chiama Manuel Akanji.