VIDEO – Milan, iniziano le visite mediche di Nkunku: il programma di oggi

Quella di oggi non può che essere per il Milan la giornata di Christopher Nkunku. L’attaccante francese ha iniziato le visite mediche proprio in questi minuti.

Al termine di una vera e propria operazione flash, conclusasi nel giro di poche, ieri sera Christopher Nkunku è atterrato all’aeroporto di Milano Linate per iniziare la sua avventura con il Milan. Colpo di livello da parte del Diavolo che si assicura un assoluto top player, al netto dei diversi infortuni che ne hanno minato la carriera in più di un’occasione.

Proprio per questo motivo c’è tanta attesa per le visite mediche del giocatore, con i tifosi rossoneri che non vorrebbero rivivere una situazione simile a quella di Victor Boniface. Proprio in questi minuti Nkunku ha iniziato i controlli medici a La Madonnina. Per l’ex Lispia quella di oggi sarà una giornata molto intensa.

Milan, Nkunku arrivato a La Madonnina: iniziate le visite mediche

Verso le 9.00 di questa mattina Nkunku è arrivato a La Madonnina per svolgere le visite mediche di rito. Dopo aver completato tutto l’iter medico, nel pomeriggio è attesa la firma sul contratto che legherà il francese al Milan fino al 2030 con un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione. Per quanto riguarda le cifre dell’operazione, Milan e Chelsea hanno trovato un accordo per 38 milioni di euro più 5 di bonus.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SpazioMilan (@spaziomilan)

In ogni caso, Nkunku non dovrebbe essere l’ultimo colpo in attacco da parte del Milan. I rossoneri continuano a cercare un bomber d’area, con in pole position nelle ultime ore il profilo di Artem Dobvyk. L’attaccante ucraino è in uscita della Roma e potrebbe sbarcare in rossonero anche con la formula del prestito. Non è da escludere, inoltre, l’ipotesi di un clamoroso scambio con un rossonero che farebbe il percorso inverso.