Colpo di scena Milan: bomber dalla Germania

Potrebbe non essere Rasmus Hojlund il nuovo attaccante del Milan: spunta una nuova pista dalla Germania

Non solo Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic. Il Milan deve, giocoforza, valutare anche altri profili per rinforzare il reparto offensivo.

Non sono pochi gli ostacoli con cui deve fare i conti Igli Tare nella ricerca di un nuovo attaccante. Il direttore sportivo del Milan, infatti, è al lavoro per regalare a Massimiliano Allegri un nuovo rinforzo per il reparto offensivo. Il primo obiettivo resta Dusan Vlahovic, vista anche la conoscenza tra l’attaccante serbo e il tecnico rossonero, ma il braccio di ferro tra l’ex Fiorentina e la Juventus rischia di far saltare l’affare, o magari di rimandarlo di un anno, visto che il prossimo 30 giugno scadrà il contratto che lega Dusan Vlahovic alla Juventus e a quel punto la trattativa potrebbe essere conclusa.

Ecco perché nel corso delle ultime giornate di mercato ha preso corpo l’ipotesi rappresentata da Rasmus Hojlund. L’attaccante danese è ormai in lista di sbarco dal Manchester United, soprattutto dopo gli arrivi dei vari Benjamin Sesko, Matheus Cunha e Bryan Mbeumo, tre nuovi rinforzi che hanno quasi del tutto stravolto gli equilibri del reparto offensivo dei Red Devils. Ma la trattativa tra il Milan e Rasmus Hojlund è ancora tutta in salita.

Calciomercato Milan, intreccio di mercato per il nuovo bomber

L’ostacolo principale nella corsa del Milan a Rasmus Hojlund potrebbe essere rappresentato dalla folta concorrenza in Europa. Nelle ultime ore, in particolar modo, il Borussia Dortmund avrebbe intensificato i contatti per provare a ingaggiare l’attaccante danese ex Atalanta.

Nel caso in cui Rasmus Hojlund dovesse effettivamente approdare al Borussia Dortmund, il club tedesco dovrà cedere almeno un giocatore nel reparto avanzato. E proprio il Milan potrebbe approfittarne facendo un tentativo per Maximilian Beier, attaccante tedesco classe 2002 che il Borussia Dortmund ha ingaggiato un anno fa dall’Hoffenheim. Nella passata stagione ha realizzato dieci gol tra campionato e coppe, ma ora potrebbe cercare di giocare con maggiore continuità e un eventuale prestito al Milan potrebbe rappresentare la soluzione ideale per il centravanti ex Hannover e per lo stesso Milan.