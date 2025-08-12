Hojlund-Milan, il danese ha scelto il proprio futuro: le ultime dall’Inghilterra

Rasmus Hojlund scioglie le riserve sul proprio futuro. Direttamente dall’Inghilterra giunge un’ultim’ora sul destino del danese di proprietà dello United e nei radar del Milan.

Dal Messico con furore. Santiago Gimenez sembra esser tornato in stato di grazia dal proprio Paese d’origine, dopo gli impegni con la Nazionale che si sono prolungati fino a luglio. Dopo un finale di stagione sottotono, l’ex Feyenoord vuole imporsi a grandi livelli con il Milan che tanto ha voluto e che, dopo sessioni di mercato di flirt, ha ottenuto nel gennaio scorso. Il classe 2001 deve guadagnare la fiducia di mister Allegri, che pare nutrire ancora qualche dubbio sul “Bebote”, tanto da richiedere alla società un altro innesto di peso nel reparto avanzato. Tutto lasciava pensare a Dusan Vlahovic, fino a qualche giorno fa.

Milan, Gimenez è tornato “on fire”: ma Allegri vuole un altro attaccante

Sembrava esserci il Diavolo nel destino del serbo. Ma la sensazione è che il tira e molla dell’ex Fiorentina con Madama si stesse prolungando troppo a lungo. Il classe 2000 non vuole rinunciare all’ultimo anno di contratto, che lo vedrebbe toccare i 12 milioni di euro di stipendio. Neanche la corte del suo ex allenatore ha avuto, fino ad ora, gli effetti sperati, portando quindi il Milan a virare su altri profili. Uno su tutti, Rasmus Hojlund, che fino a qualche giorno fa aveva comunicato la volontà di restare a Manchester.

Desiderio che, però, sembra essere cambiato. Secondo quanto affermato dal portale inglese “Manchester Evening News”, le posizioni del danese sarebbero ora più vicine a quelle rossonere. Dopo giorni di no, l’ex Atalanta ha aperto le porte ad un ritorno in Italia, dove si fece notare con la maglia dell’Atalanta, da cui lo prelevarono i Red Devils nell’estate 2023 per una cifra attorno agli 80 milioni di euro.

Hojlund apre al Milan, la trattativa si infiamma: i dettagli dell’operazione

A cinque giorni dall’esordio stagionale, si aprono quindi spiragli su quello che potrebbe essere l’ultimo, grande colpo dell’estate rossonera, già condita dagli arrivi di campioni come Modric e di talenti come Jashari, Ricci ed Estupinan.

I rossoneri sperano di chiudere a stretto giro l’operazione già impostata con il club inglese, che incasserebbe cinque o sei milioni dal prestito oneroso e 40 milioni dall’eventuale riscatto. Starà a Tare, volato a Londra proprio per l’affare Hojlund, proverà a stringere i tempi e fare l’ultimo regalo a Max Allegri.