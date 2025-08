Comotto Milan, deciso il futuro del giovane talento: sarà addio imminente

Il giovane talento Christian Comotto sembra ormai pronto per una nuova avventura. Il Milan ha ormai preso un’importante decisione.

Uno dei principali punti per la società Milan riguarda senza dubbio il settore giovanile. L’esperienza Milan Futuro si è rivelata finora fallimentare ma il club rossonero negli ultimi anni ha messo in mostra diversi giovani talenti, basti pensare solo pensando ai giocatori che hanno debuttato in serie A, a profili come Camarda, Liberali e Zeroli.

In questo ritiro precampionato si è messo in mostra particolarmente Christian Comotto, centrocampista che ha allietato i tifosi con diverse prestazioni piuttosto positive. Il giocatore, ad esempio, ha firmato un gol su rigore con uno splendido cucchiaio nell’ultima recente amichevole contro gli australiani del Perth Glory.

Mercato Milan, Comotto pronto al prestito secco

Secondo quanto riporta Tuttosport il Milan ha già deciso il futuro di Comotto che sarà in prestito nella prossima stagione. Con la retrocessione del Milan Futuro in serie D è impossibile vedere questi giovani talenti con la seconda squadra rossonera ed invece il giocatore andrà in serie B, in prestito ai liguri dello Spezia.

Occhio ad una possibile trattativa sulla scia di quella che ha visto Camarda al Lecce con il Milan che – ovviamente alle cifre giuste – darà ovviamente dei bonus al club del campionato cadetto.