Sirene di mercato per Musah, contatti in corso: pronta l’offerta al Milan

Yunus Musah potrebbe lasciare il Milan nel corso di questa sessione di mercato. Trapela un forte interesse da un club estero, con il quale è in corso un dialogo concreto

Il futuro di Yunus Musah potrebbe essere lontano da Milano. La situazione riguardante il centrocampista rossonero non è ancora definita, con il Diavolo che attende proposte concrete per valutare l’eventuale cessione.

Ad inizio estate lo statunitense è stato molto vicino al Napoli, che intendeva puntare con decisione su di lui proponendo al Milan un prestito con opzione di riscatto fissata a 25 milioni di euro. Le parti sono rimaste per diverso tempo in contatto, senza poi trovare la quadra definitiva: adesso spunta una nuova pista dall’estero.

Sirene inglesi per Musah: contatti in corso tra le parti

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Nottingham Forest sembra intenzionato a puntare con decisione su Musah, visto come uno dei possibili rinforzi in mediana per la prossima stagione.

Gli inglesi, che disputeranno la prossima Europa League, sono interessati allo statunitense da un paio di settimane, ma adesso pare che vogliano premere sull’acceleratore per trovare la chiusura in breve tempo. I contatti tra le varie parti in causa sono già in corso e tutto ciò lascia immaginare che presto il Nottingham Forest presenterà un’offerta ufficiale al Milan.