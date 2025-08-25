Conceicao pronto al ritorno: il club ci pensa, il ritorno in panchina è possibile

Dopo l’esperienza sulla panchina del Milan Sergio Conceicao è attualmente fermo. Ora però sono spuntati nuovi inediti rumors.

L’ultima stagione del Milan è stata letteralmente fallimentare ed i rossoneri hanno concluso il campionato addirittura all’ottavo posto. I rossoneri avevano grande ambizioni ma le cose non sono andate per il meglio, vi è stato un cambio tecnico ma alla fine non è servito ad ottenere i risultati sperati. Sia Paulo Fonseca che Sergio Conceicao sono finiti sulla graticola e la loro avventura sulla panchina del Milan è durata pochi mesi.

Pochi alti e tanti bassi per Sergio Conceicao al Milan

La prima volta di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan ha fatto ben sperare visto che il tecnico portoghese si è aggiudicato la Supercoppa italiana, battendo la Juve in semifinale e l’Inter invece in finale. Specialmente nei derby l’allenatore ha mostrato tutta la sua grinta ed è stata una delle poche note positive del club rossonero, durante la scorsa stagione.

I tifosi rossoneri avevano grosse speranze su Conceicao ma alla fine il finale di stagione ha portato alla separazione ed il club ha deciso di puntare su Massimiliano Allegri. Ora ognuna delle due parti guarda al suo futuro, il Milan vuole ripartire mentre Conceicao è alla ricerca di una nuova panchina e nelle ultime ore è nato un nuovo interessante rumors.

Sergio Conceicao in Premier League, l’accordo ora è possibile

Secondo quanto riportano i bookmakers inglesi Sergio Conceicao è uno dei principali candidati alla panchina del Nottingham Forrest, ambizioso club che quest’anno parteciperà all’Europa League. I rapporti tra il presidente Marinokis e il tecnico Espirito Santo sono ai minimi termini e per questo si valuta la possibilità di dirsi addio nonostante i 4 punti dopo le prime due giornate di campionato.

E addirittura Conceicao sarebbe la seconda scelta del Nottingham in caso di addio di Espirito Santo mentre in pole ci sarebbe comunque Postecoglou, Conceicao è quotato a circa 15.. Insomma dopo pochi mesi Conceicao potrebbe tornare in panchina, c’è questa concreta possibilità ed il club sta decidendo in queste ore. Ma il tecnico non è l’unico candidato ‘ex Serie A’.

Come riportano i bookmakers Odds dopo Postecoglou e Conceicao ci sarebbe anche un’opzione alternativa che riguarda l’ex Juve Thiago Motta anche se la possibilità di vedere lui come nuovo allenatore del Nottingham Forrest è quotata 21 volte la posta ed appare quindi abbastanza complicato.