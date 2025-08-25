Milan, cessione in vista? Il Como fa sul serio

Indietro nelle gerarchie rossonere, il Como ci pensa e bussa alla porta del diavolo, i club a colloquio

Siamo agli sgoccioli ormai di questa estate e alle ultime battute di questa sessione di calciomercato. Per tante squadre però, questi saranno i giorni più intensi. Tra queste il Milan che ha ancora molti nodi da sciogliere sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni.



Ancora alla ricerca di un centravanti e di un profilo per completare la mediana, la dirigenza meneghina pensa anche a sfoltire alcuni reparti e a racimolare alcune cessioni. Yunus Musah sembra ad un passo dall’addio ma nelle ultime ore sta prendendo quota anche un altra ipotesi riguardo alle uscite.

Addio per Jimenez? Sul laterale c’è il Como

Un tentativo era stato fatto per Theo Hernandez ad inizio estate con un’offerta che si aggirava sui 25 mln. In quel caso fu il terzino francese a declinare la proposta. Dopo l’arrivo di Alvaro Morata, il Como si rifà sotto e torna a bussare alla porta del Milan, questa volta per Alex Jimenez.



Il Comaschi vorrebbe accedere al laterale spagnolo, sul piatto la proposta di un prestito con diritto di riscatto. Un operazione non semplice, considerando sempre l’opzione di recompra esercitabile dal Real Madrid, ma intanto il Como si è fatto avanti per capire la fattibilità dell’operazione.