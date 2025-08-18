Dal Chelsea al Milan: possibile colpo last minute

Il Milan studia il colpo in attacco: Hojlund e Vlahovic sono i nomi forti, ma una terza pista dal Chelsea non è da escludere. I prossimi giorni saranno determinanti

Come ribadito della serata di ieri dal DS Igli Tare, per il Milan prosegue il casting per l’attaccante. Il solo Santiago Gimenez non basta e Massimiliano Allegri avrà bisogno di un centravanti strutturato, in grado di trascinare il Diavolo con gol e presenza in campo.

I nomi maggiormente caldeggiati dalla dirigenza rossonera rimangono quelli di Rasmus Hojlund, sempre più lontano dal Manchester United, e Dusan Vlahovic, messo alla porta dalla Juventus e alla ricerca di una nuova avventura, magari in Serie A. Un po’ più defilata c’è una terza strada che conduce a Nicolas Jackson del Chelsea, più complessa ma non da escludere del tutto.

Nicolas Jackson al Milan, gli aggiornamenti sulla situazione di mercato: cosa serve per sbloccare la trattativa

Fresco di vittoria del Mondiale per Club negli USA, il Chelsea è pronto a rilanciarsi rivoluzionando la propria rosa e cercando l’assalto alla Premier League.

I Blues hanno già messo in atto grossi stravolgimenti rispetto alla stagione appena conclusa, puntando nuovi profili interessanti – Xavi Simons su tutti – e escludendo alcuni calciatori dai progetti futuri. Tra questi vi è Nicolas Jackson, centravanti titolare l’anno scorso ma mai del tutto punto fisso del Chelsea. Gli arrivi di Joao Pedro e Delap gli chiudono la strada e il senegalese potrebbe dunque trovarsi costretto a trovare una nuova destinazione.

Intervenuto nel corso dell’ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giornalista Matteo Moretto ha fatto il punto sulla situazione di mercato che riguarda da vicino il Milan e Nicolas Jackson: “Oltre a Vlahovic e Hojlund, il Milan considera anche altre piste alternative che potrebbero diventare calde se i primi obiettivi non dovessero arrivare. In questa lista c’è Nicolas Jackson, che però è sempre stata una pista molto costosa. Vedremo se nei prossimi giorni questa pista diventerà accessibile per il Diavolo e se il Chelsea aprirà ad una formula che possa favorire il Milan. Ci sono poi altri due nomi nella lista del Milan: Embolo, in rottura con il Monaco, e Tolu Arokodare del Genk, che continua ad essere proposto ai rossoneri”.