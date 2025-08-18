Hojlund sempre più vicino al Milan: spunta un indizio chiarissimo

Il Milan si avvicina sempre di più al sogno di mercato Rasmus Hojlund: il danese è a un passo dal vestire la maglia rossonera e adesso appare anche un elemento in favore del Diavolo

Il Milan continua a cercare i giusti rinforzi dal mercato. Oltre i colpi già messi a segno, presentati al pubblico di San Siro nella serata di ieri in occasione del match contro il Bari in Coppa Italia, l’intenzione del club è quella di puntellare la rosa con colpi mirati e utili allo staff tecnico per un regolare proseguo della stagione.

La partita contro i pugliesi, vinta con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Leao e Pulisic, è stata l’occasione per vedere per la prima volta in campo alcuni nuovi rossoneri. Ricci ed Estupiñan hanno vestito una maglia da titolari, mentre Jashari e Modric sono entrati per l’ultima mezz’ora di gioco trovando minuti importanti.

L’attaccante è la priorità del Milan: Tare valuta le varie piste

Adesso il Diavolo si concentrerà sulla ricerca di un nuovo attaccante, per potenziare il proprio pacchetto offensivo con un innesto necessario.

Ieri sera Massimiliano Allegri ha schierato Rafael Leao come falso nove, ruolo che ha dimostrato di interpretare bene prima del problema al polpaccio che lo ha costretto al cambio. Tuttavia, affidando al portoghese ruolo così al centro del campo il Milan rischia di perdere dinamicità e fantasia, cosa che invece avrebbe con il proprio numero 10 schierato largo sulla fascia. Ed ecco che si continua a cercare una punta di ruolo, con il solo Santi Gimenez che non basta. Nel prepartita, il DS Igli Tare ha confermato ai microfoni di Sport Mediaset l’interesse per Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic, considerate come piste percorribili. Tra i due, il danese sembra l’uomo più desiderato e un elemento lo avvicina al futuro in rossonero.

Indizio dal Manchester United per Hojlund? La mossa è chiarissima

Al netto dei recenti arrivi di Cunha, Mbeumo e Sesko, non è un segreto che Rasmus Hojlund sia finito ai margini delle gerarchie per l’attacco del Manchester United.

Hojlund sempre più vicino al Milan: spunta un indizio chiarissimo (LaPresse) SpazioMilan.itIl tecnico dei Red Devils Ruben Amorim è stato il primo a richiedere grossi cambiamenti in avanti dopo la scorsa deludente stagione e i colpi messi a segno vogliono essere un modo per mettersi alle spalle un’annata disastrosa sotto ogni punto di vista. In occasione della prima gara di Premier League persa contro l’Arsenal, Hojlund non ha nemmeno seduto in panchina ed è stato avvistato sugli spalti. Un messaggio chiarissimo che evidenzia ancora una volta la volontà da parte del club inglese di privarsi del calciatore. Dal canto proprio, Hojlund ha dato la propria disponibilità a rilanciarsi altrove, ma ciò che desidera è un trasferimento a titolo definitivo per non ritrovarsi nuovamente a Manchester al termine della stagione 2025/26.

I contatti tra il suo entourage e il Milan sono stati positivi e il classe 2003, come anche evidenziato da La Gazzetta dello Sport, sembra gradire la destinazione. Al momento c’è distanza tra la richiesta del Manchester United, da 45 milioni complessivi, e la proposta del Milan, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 34-35 milioni. Non si esclude però che gli ultimi elementi possano consentire al Diavolo di limare il gap economico e avvicinarsi sempre di più al calciatore.