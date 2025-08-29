Dal Milan alla Roma: blitz in Serie A, si sblocca il talento argentino

In Serie A un calciatore è stato messo a sorpresa sul calciomercato e ci potrebbero essere delle novità importanti a partire dalle prossime ore

Siamo entrati nella fase di calciomercato in cui le squadre stanno molto attente alle occasioni che potrebbero esserci. A differenza di quanto successo negli anni scorsi, le big non sono arrivate con le rose complete e per questo motivo si inizia a guardare con attenzione anche ad eventuali opportunità che ci potrebbero essere nel corso dei prossimi giorni.

E attenzione ad un possibile duello fra Milan e Roma per un calciatore del Bologna. Fenucci, amministratore delegato dei felsinei, in un’intervista ai microfoni di Sky Sport ha confermato l’interesse dei giallorossi per il calciatore. La disponibilità a cederlo c’è e vedremo se magari anche il club rossonero si inserirà per andare a prendere un talento argentino in questi ultimi giorni di calciomercato. I contatti con i rossoblu ci sono per altri giocatori e non è da escludere che il discorso possa approfondirsi.

Calciomercato Milan: il Bologna apre alla cessione, possibile duello con la Roma?

In questo momento il reale interesse nei confronti del giocatore è della Roma. I giallorossi sono alla ricerca di un rinforzo offensivo a sinistra dopo il no da parte di Sancho e il Bologna non ha assolutamente chiuso la porta. Fenucci ha confermato la disponibilità da parte dei felsinei di sedersi ad un tavolo e trattare una eventuale cessioni. Una apertura che potrebbe portare altri club come magari lo stesso Milan a fare un tentativo.

Come sappiamo, le partenze di Okafor e Chukwueze potrebbero portare il Milan a prendere almeno un giocatore che possa sostituirli. Si è parlato tanto di Lukebakio, ma la pista del belga sembra essersi raffreddata. Quindi non possiamo escludere che il club rossonero decida di sfidare la Roma per Benjamin Dominguez. Il talento argentino arriva da una stagione sicuramente molto positiva e potrebbe rappresentare un colpo di calciomercato di prospettiva.

Per adesso, come spiegato in precedenza, la Roma si sarebbe mossa in maniera concreta. Il Milan è più una suggestione per questioni di necessità in questo calciomercato. Naturalmente il Bologna è disposto ad ascoltare tutti per Dominguez e l’interesse dei felsinei per Bennacer potrebbe rappresentare una sorta di corsia preferenziale in caso di interesse reale dei rossoneri.

Mercato Milan: Dominguez possibile idea per l’attacco

Ad oggi non c’è un interesse del Milan per Dominguez. Ma l’apertura del Bologna a sedersi ad un tavolo per la cessione del proprio talento argentino potrebbe portare magari i rossoneri a sondare il terreno e capire eventualmente la fattibilità dell’operazione a prescindere da un passaggio di Bennacer alla corte di Italiano.

Per il momento si tratta comunque di una semplice suggestione. La Roma resta ampiamente in vantaggio nella corsa a Dominguez, ma ancora mancano diverse ore alla chiusura e l’inserimento del Milan per il classe 2003 non è da escludere.