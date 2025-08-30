De Winter Milan, colpo di scena: la sentenza sul neo acquisto spiazza tutti

Il neo acquisto rossonero De Winter è finito nel mirino della critica e nelle ultime ore alcune dichiarazioni hanno fatto rumore.

Le prime due giornate di campionato hanno visto un Milan a due facce con una brutta sconfitta all’esordio ed una solida vittoria nel match di secondo turno, all’insidiosa trasferta di Lecce contro i pugliesi al Via del Mare. Ma in casa Milan si parla di mercato, dei giocatori che potrebbero arrivare e anche dei nuovi acquisti.

In queste ore si è parlato molto dell’ambientamento di Trevis Estupinan, giocatore che ha faticato e che è finito nel mirino della critica per prestazioni non all’altezza. Nel primo tempo della trasferta di ieri in molti hanno criticato l’ecuadoregno e tra le altre cose si è parlato di un acquisto finora passato inosservato e sempre in panchina, il difensore De Winter.

Milan, Pellegatti è netto su De Winter

Attraverso il suo canale Youtube il giornalista Carlo Pellegatti è intervenuto per parlare di tanti temi, a partire dai movimenti in entrata ma non solo con il club rossonero che lavora a Rabiot e alla questione punta ma il giornalista si è concentrato su uno dei nuovi acquisti, al momento oggetti misterioso in panchina come De Winter. Il giornalista ha parlato cosi:

“Per cosa abbiamo preso a fare De Winter? Al momento resta davvero un mistero. Forse è stato solo un tampone per la partenza di Thiaw”, la chiusura dell’uomo.