“In vendita”, bufera durante Lecce Milan: la sentenza su Estupinan è netta

Pesanti polemiche durante il primo tempo di Lecce Milan. Il neo acquisto rossonero Estupinan è finito sotto accusa.

Un primo tempo senza particolari emozioni quello di Lecce Milan con i rossoneri che sono passati in vantaggio dopo 3 minuti con un colpo di testa di Gabbia ma l’arbitro ha annullato al Var per una spinta. Una gara poi senza particolari emozioni, ritmi blandi e con il Milan che, privo delle sue stelle, ha faticato davvero a creare.

Nel corso del primo tempo il Milan ha avuto alti e bassi e tra i vari nomi finiti nel mirino c’è ancora una volta il neo acquisto, il terzino ecuadoregno Trevis Estupinan. Una prestazione anonima con diversi errori nel fraseggio e una sofferenza per certi versi inaspettata in marcatura su Pierotti; i social inoltre si sono letteralmente scatenati contro il giocatore sudamericano.

Estupinan nel mirino durante la sfida, tifosi Milan infuriati

In particolare in occasione di un grave errore che stava mandando in porta il Lecce i tifosi Milan si sono infuriati ed hanno attaccato pesantemente il giocatore Estupinan, reo di una prestazione davvero non all’altezza. Tra chi ha criticato l’acquisto di 18 milioni dal Brighton e chi ha sottolineato che Trevis è il sostituto di Theo Hernandez c’è addirittura chi ha esagerato con un netto:

“Ma Estupinan si riprende altrimenti lo metterei nella lista di 5-6 giocatori che dobbiamo vendere che ci sono ancora tre giorni di mercato”, tra il serio ed il faceto con il giocatore che non ha affatto convinto in queste prime prestazioni con la maglia rossonera.