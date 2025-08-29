Ultim’ora Milan, annuncio a sorpresa su Gimenez: affare sul gong

Tra pochi minuti si terrà la sfida di campionato al Via del Mare tra Lecce e Milan. I rossoneri a caccia della prima vittoria.

La prima gara dell’anno è stata abbastanza negativa e ora il Milan è chiamato al riscatto al via del Mare contro il Lecce. Ma in casa rossonera – oltre ovviamente al campionato – tiene banco anche il calciomercato e dopo Nkunku il club rossonero deve fare altri movimenti, fondamentali per accontentare le richieste di Allegri e dei tifosi. Nella giornata odierna il Milan ha fatto svolgere le visite mediche per il francese Nkunku grande colpo di questo fine mercato ma non è finita qui.

Nelle ultime ore il club rossonero ha messo nel mirino difensori e centrocampisti e si lavora per concludere alla grande il mercato. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport ha parlato il direttore sportivo del Milan Igli Tare che ha fatto considerazioni sulla gara ma anche su questi ultimi giorni di calciomercato.

Mercato Milan, arriva l’annuncio di Tare

Uno dei rebus più interessanti riguarda l’attacco e Tare ha dato grosse indicazioni svelando in particolare quale sia il futuro di Santiago Gimenez, attaccante messicano più volte accostato in un possibile scambio tra Milan e Roma con l’ucraino Dovbyk. Negli ultimi minuti il ds del Milan Igli Tare ha parlato di mercato ed ha trattato di tanti temi, tra questi il possibile scambio con la Roma. A sorpresa è arrivata un’apertura abbastanza sorprendente:

“Attacco completo? Numericamente si, ma stiamo valutando se c’è la possibilità di fare qualcosa e vedremo dopo questa partita. Scambio Dovbyk al Milan con Gimenez? Giocando una gara a campionato abbiamo la rosa giusta, se c’è possibilità di fare uno scambio altrimenti no”.

Parole importanti anche su Musah dove il Ds ha confermato il contatto con l’Atalanta e domani – dopo la partita – vedremo cosa accadrà al mercato rossonero.