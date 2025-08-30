“Dichiarazioni orribili”: Tare sotto attacco, bordata assurda contro il ds rossonero

Igli Tare finito sotto accusa: ecco cos’è successo nella giornata di ieri

A maggio, Il Milan aveva scelto gli uomini da cui ripartire: Massimiliano Allegri per la guida tecnica e Igli Tare come nuovo direttore sportivo. L’ex Lazio si è subito messo al lavoro, così da garantire all’allenatore toscano una squadra pronta.

Ben 8 i colpi messi a segno. Anche se l’operato dell’albanese non ha soddisfatto tutti, soprattutto dopo le dichiarazioni rilasciate prima di Lecce-Milan.

Pedullà attacca Tare

A Sportitalia, l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha commentato duramente l’intervento di Tare nel pre partita con il Lecce:

“Con un minimo di onestà intellettuale ha fatto delle dichiarazioni per me orribili. Gimenez avrebbe giocato 5 minuti dopo, ed anche per una questione di rispetto nei riguardi del ragazzo che va in campo. Dice “Noi vogliamo lo scambio con Dovbyk”. Se ti giri a 10 metri c’è il tuo centravanti titolare che sta scendendo in campo. Quindi per me è una cosa che non riesco sinceramente a capire, anche nei riguardi di un professionista che tu hai speso, magari Tare non c’era, 32 milioni.”

Pedullà poi ha continuato, soffermandosi sullo scambio Gimenez-Dovbyk: “Lo scambio è uno scambio difficile. Lo vuole il Milan, ma non credo ci sia la volontà di Gimenez e poi devi passare anche attraverso la volontà di tutta la Roma. Il Milan vuole prendere Dovbyk. Lui ha smentito l’ipotesi che possa essere oltre uno scambio, quindi ha messo ordine sotto questo punto di vista. Ma adesso vorrei essere nei panni di Gimenez, che è stato completamente scaricato da Milan per cui un altro attaccante secondo me lo devi prendere. Io credo nella fiducia che già si intuiva ai minimi termini del Milan nei riguardi di Gimenez adesso siamo sotto lo zero”.

A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, da capire cosa farà il Diavolo in merito al futuro del Bebote.