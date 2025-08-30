Intesa totale con il bomber, il Milan prepara il blitz: un fattore complica l’affondo

Il centravanti può vestire rossonero, ma prima va risolto un problema in modo da trovare i giusti incastri

L’importante successo ieri sera a Lecce con reti di Loftus-Cheek e Pulisic ha permesso al Milan di conquistare i primi tre punti in campionato. Intanto la società sta lavorando sul mercato e in particolare sull’attacco, settore da rinforzare.

Il centravanti è stato il dossier più discusso in Via Aldo Rossi, in un’estate ricca di colpi di scena. Il sogno Vlahovic mai realmente concretizzato, la pista Hojlund e infine Victor Boniface.

In realtà per il nigeriano, il Diavolo aveva trovato l’accordo con il Bayer Leverkusen per un prestito con diritto di riscatto e i tifosi erano pronti ad accogliere il giocatore. A frenare tutto sono stati i problemi fisici di Boniface, infatti dopo diversi test medici, il Milan ha deciso di interrompere la trattativa.

In attesa dell’ufficialità di Christopher Nkunku, i meneghini hanno intenzione di piazzare un altro colpo offensivo.

Milan, accelerata per Dovbyk

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il Milan avrebbe avuto un contatto diretto con l’entourage di Artem Dovbyk, con l’ucraino disposto a sposare il progetto rossonero.

Fisicità e senso del gol, caratteristiche richieste da Max Allegri e che rispecchierebbero perfettamente la punta della Roma: il classe ‘97 sarebbe fuori però dai piani dei capitolini, soprattutto dopo l’arrivo di Gasperini in panchina. Il tecnico piemontese sembrerebbe preferire il nuovo arrivato Evan Ferguson, partito titolare sabato scorso nella gara con il Bologna.

Nonostante la scorsa stagione sia stata travagliata in casa giallorossa, l’ex Girona ha segnato 17 gol in 45 presenze, numeri da vero attaccante e che hanno permesso alla Roma di giocarsi fino all’ultima giornata il pass per la Champions League, ottenuto poi dalla Juventus.

Ostacolo Gimenez

Prima di affondare per Dovbyk, bisognerebbe capire il futuro di Santiago Gimenez. Il messicano vorrebbe continuare a giocare a San Siro, ma la sua permanenza non sarebbe così certa.

Il d.s. Tare tra le varie ipotesi, avrebbe pensato ad uno scambio Gimenez-Dovbyk con la Roma, così da abbassare le richieste economiche capitoline: idea che potrebbe concretizzarsi, in quanto Mancini e compagni hanno bisogno di un altro attaccante, a seguito dell’impegno Europeo il giovedì.

Nei primi due turni di campionato, i lombardi complice l’infortunio di Leao hanno giocato con il solo Bebote, unico centravanti di ruolo. Però sia con Cremonese e successivamente Lecce, il 24enne non ha convinto, fornendo prestazioni insufficienti. Ieri sera al Via del Mare era comunque riuscito a trovare la via del gol, annullata per fuorigioco dopo revisione VAR.