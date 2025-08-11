“Documenti firmati”, addio Milan: un’altra cessione dopo Terracciano

Milan scatenato, tra acquisti e cessioni i rossoneri non si fermano più: stanno dominando il calciomercato estivo

Tare non si ferma più e firma un’altra cessione. Il nuovo ds sta realizzando perfettamente il diktat secondo cui bisogna prima fare spazio nella rosa e poi comprare. Un obbiettivo che sembra facile solo all’apparenza, ma che nasconde delle problematiche più complesse.

Infatti molte delle cessioni rossonere sono spesso accompagnate dallo stesso obbiettivo: mandare giocatori, spesso giovani e di talento, in prestito affinché possano crescere. Spesso questa linea si rivela la cosa migliore, sia per fini economici, visto che il valore del giocatore aumenta, ma anche per questioni tattiche che permettono all’allenatore di gestire meglio lo spogliatoio.

Milan il talento va verso il prestito, svelati i dettagli

L’ultimo giocatore che si inserisce in questa linea è Warren Bondo. Il centrocampista del Milan, dopo aver svolto il precampionato con Allegri, si unirà alla Cremonese. Infatti secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il Milan ha trovato un accordo con i grigiorossi per un prestito secco della durata di un anno.

Il giocatore arrivò al Milan dal Monza a gennaio con delle aspettative che non sono state rispettate. Questo avvenne non tanto per le qualità del giocatore, che non si discutono, ma piuttosto per colpa dell’abbondanza del reparto offensivo rossonero, in cui Bondo faticava a ritagliarsi dei minuti. Il Milan darà al giocatore la possibilità di mettersi in mostra nel nostro campionato e sarà pronta ad accoglierlo nuovamente nel 2026. Nell’accordo non c’è alcuna formula di riscatto.